Semana Santa 2025: 3 lugares para acampar cerca de Hermosillo que te sorprenderán

Si estás en Hermosillo y te gusta desconectarte del ruido de la ciudad, hay varias opciones cercanas que ofrecen experiencias únicas para acampar.

Algunos de estos lugares no solo destacan por su belleza natural, sino también por ser espacios poco conocidos que te permitirán reconectar con la naturaleza de una manera auténtica.

Aquí te contamos sobre tres sitios que, probablemente, no sabías que estaban tan cerca de ti.

3 LUGARES PARA ACAMPAR CERCA DE HERMOSILLO QUE TE SORPRENDERÁN

Presa El Molinito

El Molinito es una opción accesible y sorprendente para acampar. Aunque es más conocida como un punto para paseos de un día, quienes se animan a pasar la noche ahí descubren cielos estrellados y una tranquilidad que contrasta con la rutina diaria. El acceso es relativamente sencillo en vehículo, y muchos visitantes optan por llevar casas de campaña, alimentos y todo lo necesario para una noche cómoda al aire libre.

El área no cuenta con servicios formales como baños o zonas específicas para acampar, por lo que se recomienda ir bien preparado y llevarse toda la basura al finalizar la visita. Además, el contacto con el agua del embalse permite refrescarse durante los días calurosos, aunque no está permitido nadar por seguridad.

Biosfera Sierra de Manantlán

En sus alrededores, la Biosfera Sierra de Manantlán ofrece espacios abiertos ideales para acampar en medio de pinos y encinos. La altitud de la zona brinda un clima más fresco, especialmente durante la noche, lo que lo hace perfecto para una escapada de fin de semana.

Este destino es ideal para quienes buscan un ambiente más rústico. No hay cabañas ni zonas delimitadas, por lo que acampar es una experiencia completamente libre. Eso sí, es importante respetar las áreas naturales, no hacer fogatas en temporada de riesgo y seguir los principios de "no dejar rastro".

Playa San Nicolás

Si prefieres el sonido de las olas en lugar del canto de los grillos, Playa San Nicolás es una joya escondida en la costa sonorense, a poco más de dos horas en auto desde Hermosillo. Esta playa, ubicada cerca de Bahía de Kino, pero menos transitada, permite acampar prácticamente al borde del mar.

Los atardeceres en esta zona son espectaculares, y si decides pasar la noche, podrás disfrutar de un cielo estrellado impresionante.