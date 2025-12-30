Se cumplen diecinueve años de la ejecución de Saddam Hussein: ¿Por qué su muerte conmocionó al mundo?

Saddam Hussein fue el presidente y líder autoritario de Irak durante más de dos décadas, desde 1979 hasta 2003. Su gobierno se caracterizó por el uso de la violencia para mantener el poder, la eliminación de opositores y la persecución de grupos étnicos y políticos dentro del país. Durante ese tiempo, organizaciones de derechos humanos estiman que cientos de miles de personas fueron asesinadas o desaparecidas bajo su régimen.

SU CAPTURA Y JUICIO

Tras la invasión liderada por Estados Unidos en 2003, que buscaba derrocar su gobierno, Saddam fue capturado escondido en un pozo cerca de su ciudad natal de Tikrit por tropas estadounidenses. Pasó los siguientes años en custodia y fue llevado ante un tribunal iraquí en 2005, donde fue juzgado por crímenes contra civiles, incluyendo una masacre de chiítas en 1982 y otras acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos durante su mandato.

LA EJECUCIÓN Y SU CONTEXTO

El 30 de diciembre de 2006, Saddam Hussein fue ejecutado por ahorcamiento, tras ser condenado a muerte por el tribunal iraquí. La sentencia se cumplió antes del inicio de la importante festividad musulmana del Eid Al-Adha, que prohíbe las ejecuciones durante sus días de celebración. Su muerte se produjo en medio de un ambiente tenso y polarizado en Irak, con reacciones que iban desde el júbilo entre algunos funcionarios del nuevo gobierno hasta la preocupación por posibles represalias o desórdenes en la región.

La ejecución de Hussein cerró uno de los capítulos más controvertidos de la historia reciente de Irak, marcado por conflictos prolongados, tensiones sectarias y la intervención extranjera, y sigue siendo un tema de debate sobre justicia, ocupación y memoria histórica en el país y más allá