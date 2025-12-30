  • 24° C
Los propósitos de Año Nuevo más comunes entre los mexicanos rumbo a 2026

El cambio de año representa, para muchos, una oportunidad simbólica de renovarse, hacer ajustes en su estilo de vida y proponerse mejoras

Dic. 30, 2025
El inicio de 2026 llega acompañado de una lista de propósitos que se repite en miles de hogares mexicanos. Más allá de la tradición, estas metas reflejan las principales preocupaciones y aspiraciones de la población: cuidar la salud, mejorar la economía familiar y encontrar un mayor equilibrio entre la vida personal y laboral.

Cada comienzo de año se convierte así en un termómetro de las prioridades sociales y del deseo de cambio que marca a la sociedad mexicana. El cambio de año representa, para muchos, una oportunidad simbólica de renovarse, hacer ajustes en su estilo de vida y proponerse mejoras en distintos ámbitos, desde la salud y la economía hasta las relaciones personales y el desarrollo profesional.

LOS PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO MÁS COMUNES

Entre los propósitos más comunes que, sin duda, estarán presentes en los deseos para 2026, destacan los siguientes:

BAJAR DE PESO Y MEJORAR LA SALUD FÍSICA

Cuidar el cuerpo sigue siendo el propósito número uno para muchos mexicanos. La preocupación por la obesidad, el sedentarismo y las enfermedades crónicas ha llevado a miles de personas a proponerse iniciar dietas más equilibradas, inscribirse en gimnasios o adoptar rutinas de ejercicio.

LOGRAR ESTABILIDAD ECONÓMICA

Ahorrar dinero, pagar deudas y aprender a administrar mejor el presupuesto familiar es una meta recurrente cada inicio de año. También crece el interés por emprender, invertir en pequeños negocios o generar ingresos extra mediante ventas en línea y actividades independientes.

DEJAR MALOS HÁBITOS

Abandonar prácticas nocivas como fumar, reducir el consumo de alcohol o disminuir el tiempo frente a pantallas es otro de los compromisos más frecuentes.

PASAR MÁS TIEMPO CON LA FAMILIA Y LOS AMIGOS

Las largas jornadas laborales y el ritmo acelerado de vida hacen que muchas personas sientan la necesidad de reconectar con sus seres queridos. Dedicar tiempo de calidad a la familia, fortalecer amistades y estar más presente en momentos importantes es un propósito que refleja el valor que la convivencia y los lazos afectivos tienen en la sociedad mexicana.

APRENDER ALGO NUEVO

El desarrollo personal también ocupa un lugar destacado entre los propósitos de Año Nuevo. Aprender un idioma, tomar cursos en línea, estudiar una nueva profesión, tocar un instrumento o mejorar habilidades culinarias son metas cada vez más accesibles gracias a las plataformas digitales de aprendizaje, que han facilitado la educación continua.

CUIDAR LA SALUD MENTAL

En los últimos años, la salud mental ha cobrado mayor relevancia. Practicar meditación, acudir a terapia, reducir el estrés o incorporar actividades recreativas son metas que cada vez más mexicanos adoptan para mejorar su bienestar emocional y enfrentar de mejor manera los desafíos cotidianos.

VIAJAR

Conocer nuevos destinos dentro y fuera de México sigue siendo uno de los sueños más anhelados.

La llegada del Año Nuevo en México también está marcada por tradiciones profundamente arraigadas, como la cena del 31 de diciembre, la reunión familiar, el ritual de las doce uvas y el brindis para atraer buenos deseos.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

