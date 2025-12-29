  • 24° C
Muere Juan Pedro Franco, el mexicano que fue el hombre más obeso del mundo

Obtuvo en 2017 un récord Guinness al registrar un peso cercano a los 600 kilogramos

Dic. 29, 2025
Estaba hospitalizado desde hace días, debido a que su estado de salud se agravó.
Juan Pedro Franco, el mexicano que alcanzó reconocimiento internacional por haber sido considerado el hombre más obeso del mundo, falleció este lunes en Aguascalientes, su estado natal, a los 41 años de edad, a causa de una infección renal.

El deceso fue confirmado por el doctor José Antonio Castañeda, especialista que estuvo a cargo de su tratamiento, quien informó que en los últimos días su estado de salud se agravó debido a complicaciones derivadas de dicha infección mientras permanecía hospitalizado.

TRATAMIENTOS QUE NO ALCANZARON A SALVARLO

Juan Pedro Franco obtuvo en 2017 un récord Guinness al registrar un peso cercano a los 600 kilogramos, convirtiéndose en ese momento en la persona con mayor peso corporal a nivel mundial.

Ese mismo año, cuando tenía 32 años, inició un tratamiento médico integral que incluyó una dieta mediterránea enfocada en el consumo de frutas y verduras, así como dos cirugías bariátricas: una manga gástrica y posteriormente un bypass gástrico.

Gracias a este proceso, logró una notable mejoría en su estado de salud. En 2020, incluso superó un contagio de covid-19, un hecho considerado de alto riesgo dadas sus condiciones previas, lo que evidenció los avances alcanzados tras su tratamiento y la conclusión exitosa de su proceso bariátrico.

César Leyva
César Leyva
