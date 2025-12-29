Confirman segunda parte de la tercera temporada de One Punch Man

Pese a las críticas y la decepción de muchos fans, One Punch Man no se detiene. A través de sus redes sociales oficiales, la franquicia confirmó que ya se encuentra en producción la segunda parte de la tercera temporada del anime, la cual está programada para estrenarse en algún punto de 2027.

El anuncio tomó por sorpresa a parte de la comunidad, especialmente porque esta tercera entrega ha sido una de las peor evaluadas en la historia de la serie, marcando un contraste evidente con el impacto positivo que tuvo su primera temporada.

UNA TERCERA TEMPORADA LLENA DE CRÍTICAS

Desde su estreno, la tercera temporada de One Punch Man ha sido duramente señalada por seguidores y críticos. La animación, el ritmo narrativo y la ejecución general han sido algunos de los aspectos más cuestionados, provocando que muchos la consideren el punto más bajo del anime hasta ahora.

Tras una primera temporada que dejó huella en la industria y una segunda que, aunque irregular, logró sostener el interés del público, esta nueva etapa no cumplió con las expectativas generadas a lo largo de los años.

EL ANUNCIO QUE DIVIDE A LOS FANS

Aunque la confirmación de nuevos episodios suele ser motivo de celebración, en este caso la reacción ha sido mixta. Para una parte de los seguidores, la noticia genera preocupación más que entusiasmo, ya que temen que los problemas de calidad se mantengan o incluso se agraven.

Además, declaraciones previas del staff han apuntado a una reducción de expectativas en cuanto al nivel técnico, lo que ha incrementado la desconfianza sobre el rumbo que tomará la serie en su segunda mitad.

EL FUTURO DE ONE PUNCH MAN EN DUDA

Desde su salida del estudio Madhouse, muchos fans consideran que One Punch Man no ha logrado recuperar el nivel de excelencia que la colocó en lo más alto del anime moderno. La adaptación actual ha sido señalada por no hacer justicia al trabajo original ni al estilo visual del manga ilustrado por Yusuke Murata.

Ante este panorama, algunos seguidores proponen soluciones más radicales, como un cambio urgente de estudio o incluso un remake completo que permita relanzar la serie con un equipo capaz de respetar y potenciar la obra original.

Por ahora, lo único confirmado es que One Punch Man regresará en 2027 con nuevos episodios. La gran incógnita es si esta segunda parte de la tercera temporada logrará recuperar la confianza del público o si profundizará aún más la división entre los fans de la franquicia.