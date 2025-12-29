VIDEO | "Lady Pavo" genera polémica tras riña en Walmart de la CDMX

Una discusión aparentemente menor terminó en un episodio de violencia que se volvió viral en redes sociales. Durante la temporada decembrina, clientes de un Walmart ubicado en la zona de Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, presenciaron una pelea física originada por la compra de un pavo, situación que dio pie al caso conocido en internet como "Lady Pavo".

El incidente ocurrió en el área de refrigerados, donde decenas de personas aguardaban turno para adquirir productos cárnicos para la cena de fin de año. Lo que parecía una jornada normal de compras se transformó rápidamente en un momento de tensión que fue grabado por testigos y difundido masivamente en plataformas digitales.

CÓMO INICIÓ EL CONFLICTO EN WALMART TEPEYAC

De acuerdo con relatos de clientes presentes, la mujer que más tarde fue apodada como "Lady Pavo" intentó adelantarse en la fila ofreciendo dinero en efectivo para que su pedido fuera atendido antes que el de los demás. La propuesta fue rechazada, lo que generó molestia y comentarios entre quienes esperaban su turno.

Testigos describieron que, tras la negativa, la mujer comenzó a lanzar insultos y a elevar el tono de la discusión. La tensión fue en aumento hasta que la confrontación pasó de las palabras a los empujones y golpes, en un espacio donde también había familias y adultos mayores realizando sus compras.

TESTIMONIOS Y VIDEOS DEL ALTERCADO

Uno de los testimonios que acompañan los videos difundidos en redes sociales relata cómo varias personas intentaron saltarse la fila, lo que provocó la reacción del resto de los clientes. Según esta versión, una mujer que grababa la escena fue agredida y despojada de su celular, mientras el ambiente se volvía cada vez más caótico.

Las imágenes muestran momentos de forcejeo y gritos, así como a una mujer con el rostro cubierto de sangre, escena que impactó a los usuarios y se convirtió en uno de los elementos más comentados del caso.

INTERVENCIÓN DE SEGURIDAD Y REACCIÓN EN REDES

Ante la riña, personal de seguridad del supermercado intervino para controlar la situación y evitar que el conflicto se extendiera a otras áreas de la tienda. Aunque lograron separar a los involucrados, el daño ya estaba hecho y el material grabado comenzó a circular pocas horas después.

El video generó una avalancha de reacciones en redes sociales, donde usuarios combinaron críticas, burlas y memes, bautizando el episodio como "Lady Pavo". En poco tiempo, el tema se colocó entre las tendencias, reavivando el debate sobre el comportamiento social durante las fiestas decembrinas.

¡La apodan "Lady Pavo"! Mujer protagonizó una pelea en una tienda de Tepeyac al intentar colarse en la fila pic.twitter.com/nOCRYsoFMn — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 29, 2025

EL DEBATE SOBRE LA PSICOSIS DE CONSUMO

Más allá del escándalo, el caso abrió nuevamente la conversación sobre la llamada psicosis de consumo que suele intensificarse a finales de año. Usuarios señalaron que la presión por cumplir tradiciones, la escasez de ciertos productos y las largas filas en supermercados elevan los niveles de estrés e intolerancia.

Para muchos, lo ocurrido en Walmart Tepeyac es un reflejo de cómo la convivencia puede deteriorarse cuando se combinan prisas, frustración y falta de paciencia. Mientras tanto, el video de "Lady Pavo" continúa circulando como ejemplo de cómo un conflicto cotidiano puede escalar hasta convertirse en un fenómeno viral con consecuencias reales.