Viral

Mapaches irrumpen en quirófanos del Issste en Acapulco

Los ejemplares de mapache fueron capturados por una empresa privada especializada en manejo de fauna silvestre, sin reporte de daños a pacientes

Dic. 29, 2025
Como medida preventiva, el Instituto reforzó la vigilancia en posibles puntos de acceso de fauna silvestre.
Tres mapaches sorprendieron al personal médico y se volvieron virales tras ser captados mientras "jugaban" en el área de quirófanos del recién reinaugurado Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco (HRAE), perteneciente al Issste.

De acuerdo con un comunicado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), el avistamiento ocurrió el fin de semana, luego de que personal de enfermería alertara sobre la presencia de los animales dentro de zonas médicas sensibles. Ante la situación, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y saneamiento.

Los tres ejemplares de mapache fueron capturados por una empresa privada especializada en manejo de fauna silvestre, sin que se reportaran daños a pacientes, trabajadores de la salud ni a las instalaciones del hospital.

HACEN DESINFECCIÓN PROFUNDA

Tras la detección, el área de mantenimiento realizó una inspección preliminar y solicitó apoyo externo para asegurar a los animales conforme a los lineamientos establecidos. Una vez concluido el rescate, el Issste ordenó el cierre temporal del área involucrada y llevó a cabo una limpieza profunda, así como un proceso de desinfección integral.

Como medida preventiva, el Instituto reforzó la vigilancia en posibles puntos de acceso de fauna silvestre. Se revisaron pasillos, puertas de servicio, azoteas y terrazas, además de verificar el correcto manejo de residuos y el sellado de plafones y patios colindantes. Según el informe oficial, no se detectaron daños estructurales ni nuevas rutas de ingreso.

El Issste señaló que la presencia de fauna silvestre en la zona es habitual y atribuyó la incursión de los mapaches a la reciente instalación de una feria con juegos mecánicos en un predio vecino, lo que habría provocado el desplazamiento de los animales hacia el hospital.

Finalmente, el organismo aseguró que todas las acciones implementadas tienen como objetivo garantizar la seguridad sanitaria y operativa del hospital, y que se mantiene un monitoreo constante en las áreas sensibles del recinto.

César Leyva
