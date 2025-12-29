Termina la primera temporada de One Piece: este será el nuevo formato del anime

Después de 26 años al aire y mil 155 episodios, la primera temporada del anime One Piece, basado en el manga de Eiichiro Oda, llega a su fin. Desde su estreno el 20 de octubre de 1999, la serie se ha convertido en una de las ficciones más vistas en internet y se ubica como el décimo sexto anime más largo de la historia.

ÚLTIMO CAPÍTULO Y PAUSA HISTÓRICA

El capítulo número mil 155 se emitió el pasado 28 de diciembre y marca el cierre de esta etapa hasta el próximo abril. Esta pausa de aproximadamente cuatro meses es histórica, ya que el anime había mantenido una periodicidad casi semanal durante más de dos décadas, solo interrumpida por festivos, episodios de recapitulación, especiales de televisión o la pandemia de COVID-19. Esta es la primera interrupción prolongada de esta magnitud, destinada a mejoras de calidad y planificación.

NUEVO FORMATO PARA LA SEGUNDA TEMPORADA

La segunda temporada de One Piece regresará el 5 de abril de 2026 con un total de 26 episodios. La emisión se dividirá en dos bloques: los primeros 13 capítulos se transmitirán de manera semanal, seguidos de un descanso de tres meses, tras lo cual se reanudarán los 13 episodios restantes. Este cambio supone una reducción considerable respecto a los más de 40 capítulos anuales a los que los fans estaban acostumbrados.

LA SAGA FINAL DE ONE PIECE

Aunque se hable de primera temporada, esta fase marca el inicio de la saga final de la historia, tal como la ha concebido Oda. Todo lo ocurrido hasta ahora ha sido preparación para este cierre, que busca conectar todos los elementos que el autor ha ido desarrollando desde el inicio del anime en 1999. Cada arco, aunque pareciera independiente, tendrá relevancia en el desenlace definitivo.

REACCIONES DEL FANDOM

El cambio en el formato ha generado preocupación entre los seguidores, aunque muchos esperan que la reducción de episodios implique mayor información y ritmo por capítulo, eliminando finalmente los arcos de relleno. 2026 se perfila como un año clave, donde cada capítulo contará y la narrativa se volverá más intensa, marcando el principio del fin de la historia que comenzó hace más de dos décadas.