  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 28 De Diciembre Del 2025
Policiaca

Ejecutan a uno en la Real Campestre

La víctima mortal número 31 del mes de diciembre fue ultimada cuando acudía a un velorio

Dic. 28, 2025
La violencia continúa presente en Cajeme, y es que durante la tarde de ayer se registró una intensa movilización policial luego de que vecinos de la colonia Real Campestre dieran aviso de una agresión armada en las cercanías de un velorio que se llevaba a cabo sobre la calle Campestre y Lagunas, al norte de Ciudad Obregón.

De acuerdo a información de vecinos de la zona, alrededor de las 15:30 horas una persona del sexo masculino fue interceptada en las cercanías del sitio por sujetos armados que dispararon contra él en reiteradas ocasiones, lo cual causó conmoción y pánico, ya que escasos metros se realizaba un velorio.

imagen-cuerpo

La víctima mortal, de quien extraoficialmente se dijo respondía al nombre de Cristian, de entre 25 a 30 años, quedó tendido sobre la carpeta asfáltica de la calle Campestre en el tramo comprendido entre Pasto y Laguna, a un costado de una camioneta tipo pick up, de color blanco, misma que presentó bastantes impactos de bala.

Al sitio acudieron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, a fin de llevar a cabo el resguardo del lugar, así como para recabar los indicios balísticos e interrogar a los potenciales testigos del hecho violento, además de ordenar el levantamiento y traslado del cuerpo sin vida a los laboratorios forenses para la autopsia de ley.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

