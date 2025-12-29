  • 24° C
Policiaca

Investigan a Julio Armando "N" por intento de asesinato en Ciudad Obregón

El imputado habría atacado con arma blanca a un hombre en noviembre de este año, en la colonia Óscar Russo Vogel

Dic. 29, 2025
Derivado de una orden de aprehensión ejecutada por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró la vinculación a proceso de Julio Armando "N", señalado por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en Ciudad Obregón.

Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención, dio por formulada la imputación y resolvió vincular a proceso al imputado, imponiendo como medida cautelar prisión preventiva justificada.

Las investigaciones establecen que los hechos se registraron el pasado 14 de noviembre, entre las 02:00 y 03:00 horas, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Óscar Russo Vogel, donde Julio Armando "N", junto con otros copartícipes, se encontraron con la víctima Miguel Alberto "N".

Datos de prueba establecen que previo a la agresión los participantes reflexionaron y planearon el ataque, para posteriormente ejecutar actos dirigidos de manera directa a privar de la vida a la víctima.

El ofendido fue sorprendido y superado en número por los agresores, quienes utilizaron armas punzocortantes, como cuchillos y machetes, causándole diversas lesiones en el cuerpo.

Gracias a actos defensivos oportunos y al lograr huir del lugar, la víctima evitó un desenlace fatal; posteriormente solicitó auxilio y fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica inmediata.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

