Detienen a presuntos secuestradores en Ciudad Obregón

Al menos tres sujetos señalados como secuestradores, fueron detenidos la mañana del lunes durante un operativo desplegado en Ciudad Obregón.

Lo anterior inició a las 06:00 horas, cuando se reportó la privación de la libertad de las víctimas; un hombre y una mujer, en calle Tamaulipas y Tetabiate de la Zona Norte.

Una vez reportados los hechos, policías municipales, con apoyo de personal de la Fiscalía, Secretaría de Marina y el Ejército desplegaron un operativo, logrando ubicar a la pareja en el Valle del Yaqui.

De igual modo, se logró la captura de los presuntos secuestradores, y se evitó que familiares de los afectados pagaran una fuerte suma de efectivo para su liberación.

Los detenidos fueron trasladados a la Jefatura de Policía Municipal, y posteriormente los remitieron a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, instancia que se encargaría de definir su situación legal.