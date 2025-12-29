  • 24° C
Policiaca

Detienen a presuntos secuestradores en Ciudad Obregón

Autoridades lograron rescatar a las víctimas; y evitaron que se pagara una fuerte suma de efectivo para su liberación

Dic. 29, 2025
Al menos tres sujetos señalados como secuestradores, fueron detenidos la mañana del lunes durante un operativo desplegado en Ciudad Obregón.

Lo anterior inició a las 06:00 horas, cuando se reportó la privación de la libertad de las víctimas; un hombre y una mujer, en calle Tamaulipas y Tetabiate de la Zona Norte.

Una vez reportados los hechos, policías municipales, con apoyo de personal de la Fiscalía, Secretaría de Marina y el Ejército desplegaron un operativo, logrando ubicar a la pareja en el Valle del Yaqui.

De igual modo, se logró la captura de los presuntos secuestradores, y se evitó que familiares de los afectados pagaran una fuerte suma de efectivo para su liberación.

Los detenidos fueron trasladados a la Jefatura de Policía Municipal, y posteriormente los remitieron a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, instancia que se encargaría de definir su situación legal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

