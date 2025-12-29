Disparan contra ocupantes de motocicleta al noreste de Ciudad Obregón

En un hospital de Ciudad Obregón, convalecen dos hombres que fueron atacados a balazos durante la noche del domingo en la zona noreste del casco urbano.

Los hechos sucedieron a eso de las 22:00 horas, en bulevar Almendros y calle Sagú de la colonia Beltrones.

Las víctimas, iban a bordo de una motocicleta cuando comenzaron a dispararles; y en un intento por ponerse fuera del alcance de sus agresores, el chofer de la liviana unidad condujo hasta la calle Sabal entre Acirón y Sicomoro, donde fue alcanzado por las balas, al igual que su acompañante.

Personal de Cruz Roja le brindó primeros auxilios a ambos sujetos, y los trasladó al nosocomio, en tanto que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía se encargaba de las indagatorias pertinentes en el sitio de los hechos.