  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 29 De Diciembre Del 2025
Policiaca

Disparan contra ocupantes de motocicleta al noreste de Ciudad Obregón

El ataque sucedió en las inmediaciones de la colonia Beltrones, en el bulevar Almendros y la calle Sagu

Dic. 29, 2025
En un hospital de Ciudad Obregón, convalecen dos hombres que fueron atacados a balazos durante la noche del domingo en la zona noreste del casco urbano.

Los hechos sucedieron a eso de las 22:00 horas, en bulevar Almendros y calle Sagú de la colonia Beltrones.

Las víctimas, iban a bordo de una motocicleta cuando comenzaron a dispararles; y en un intento por ponerse fuera del alcance de sus agresores, el chofer de la liviana unidad condujo hasta la calle Sabal entre Acirón y Sicomoro, donde fue alcanzado por las balas, al igual que su acompañante.

Personal de Cruz Roja le brindó primeros auxilios a ambos sujetos, y los trasladó al nosocomio, en tanto que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía se encargaba de las indagatorias pertinentes en el sitio de los hechos.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

