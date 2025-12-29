  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 29 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Decomisan armamento en Bácum

El material asegurado se encontraba dentro de un automóvil

Dic. 29, 2025
Decomisan armamento en Bácum

Autoridades estatales y federales incautaron armas y equipo táctico, durante patrullajes en el municipio de Bácum.

El Gabinete de Seguridad de México informó que, el decomiso ocurrió en el marco del operativo "Frontera Norte", mismo que inició el pasado 5 de febrero, y que a la fecha ha derivado en la detención de 10 mil 361 personas y el aseguramiento de 7 mil 574 armas en todo el país.

Sobre el aseguramiento en Bácum, autoridades dieron a conocer que sucedió el pasado sábado; y fueron dos armas largas, cuatro cargadores, 31 cartuchos, dos chalecos balísticos, los cuales estaban dentro de un automóvil, que también fue decomisado.

Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público, para el debido proceso legal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Investigan a Julio Armando "N" por intento de asesinato en Ciudad Obregón
Policiaca

Investigan a Julio Armando "N" por intento de asesinato en Ciudad Obregón

Diciembre 29, 2025

El imputado habría atacado con arma blanca a un hombre en noviembre de este año, en la colonia Óscar Russo Vogel

Detienen a presuntos secuestradores en Ciudad Obregón
Policiaca

Detienen a presuntos secuestradores en Ciudad Obregón

Diciembre 29, 2025

Autoridades lograron rescatar a las víctimas; y evitaron que se pagara una fuerte suma de efectivo para su liberación

Disparan contra ocupantes de motocicleta al noreste de Ciudad Obregón
Policiaca

Disparan contra ocupantes de motocicleta al noreste de Ciudad Obregón

Diciembre 29, 2025

El ataque sucedió en las inmediaciones de la colonia Beltrones, en el bulevar Almendros y la calle Sagu