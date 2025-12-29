Decomisan armamento en Bácum

Autoridades estatales y federales incautaron armas y equipo táctico, durante patrullajes en el municipio de Bácum.

El Gabinete de Seguridad de México informó que, el decomiso ocurrió en el marco del operativo "Frontera Norte", mismo que inició el pasado 5 de febrero, y que a la fecha ha derivado en la detención de 10 mil 361 personas y el aseguramiento de 7 mil 574 armas en todo el país.

Sobre el aseguramiento en Bácum, autoridades dieron a conocer que sucedió el pasado sábado; y fueron dos armas largas, cuatro cargadores, 31 cartuchos, dos chalecos balísticos, los cuales estaban dentro de un automóvil, que también fue decomisado.

Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público, para el debido proceso legal.