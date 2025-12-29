  • 24° C
Policiaca

"El Goloso" pasará 8 años en la cárcel por robo con violencia en Caborca

En abril del 2021, Ángel Alejandro irrumpió en una casa acompañado de un menor, y a punta de pistola despojó de un celular a la víctima

Dic. 29, 2025
En audiencia de debate de juicio oral, Ángel Alejandro "N", alias "El Goloso", optó por acceder a la terminación anticipada del proceso mediante procedimiento abreviado, el cual fue aceptado por la autoridad judicial, imponiéndose una pena de 8 años de prisión, sin beneficios.

Los hechos por los que fue condenado corresponden al delito de robo con violencia en las personas, cometido de noche, por dos individuos, en casa habitación habitada al momento de su comisión y utilizando arma de fuego, en agravio de Virgen Candelaria "N".

De acuerdo con la investigación, el 22 de abril de 2021, alrededor de las 02:40 horas, el hoy sentenciado ingresó de manera violenta, acompañado de un menor de edad, a un domicilio ubicado en la colonia Real de los Viñedos, en Caborca, el cual funcionaba como casa habitación y tienda de abarrotes.

Una vez en el interior, ambos amenazaron a la víctima con un arma de fuego mientras se encontraba en una recámara junto a su hijo menor, exigiendo objetos de valor y profiriendo amenazas que generaron un alto nivel de intimidación.

Tras obtener un teléfono celular, los agresores huyeron del lugar, hechos que fueron atendidos en su momento por elementos de la Policía Municipal, permitiendo integrar la carpeta de investigación que derivó en esta sentencia.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

