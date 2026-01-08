Se confirma que la víctima del accidente en Culiacán, era hermana del cantante El Coyote

Este jueves 8 de enero de 2026 se confirmó el fallecimiento de Beatriz Elizabeth, hermana del cantante de banda José Ángel Ledezma, conocido artísticamente como El Coyote, tras un accidente automovilístico en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán, Sinaloa.

El hecho ha generado una ola de mensajes de condolencias dirigidos al intérprete y a su familia, quienes son reconocidos dentro del ámbito del regional mexicano. Hasta el momento, José Ángel no ha publicado comentarios sobre el suceso en sus redes oficiales.

DETALLES DEL ACCIDENTE

Ocurrió alrededor de las 15:00 horas del miércoles, cuando Beatriz Elizabeth y un acompañante, identificado como Martín "N", de 62 años, se desplazaban en un automóvil Nissan Tsuru gris sobre la carretera de Costa Rica. Por causas que aún se investigan, colisionaron de frente con una camioneta.

A raíz del impacto, el Nissan salió del camino, dejando a los ocupantes gravemente heridos. Paramédicos voluntarios de la localidad acudieron al lugar tras recibir el aviso de automovilistas que pasaban por la zona y brindaron atención prehospitalaria a los lesionados.

ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REACCIÓN FAMILIAR

Bomberos de la Estación Vallardo, en Culiacán, también acudieron para atender la emergencia. Horas después, familiares comenzaron a compartir mensajes póstumos en redes sociales confirmando la muerte de Beatriz Elizabeth.

El acompañante sobreviviente fue trasladado a recibir atención médica, mientras que las autoridades locales investigan las circunstancias que provocaron la colisión.