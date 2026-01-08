  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 8 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

Se confirma que la víctima del accidente en Culiacán, era hermana del cantante El Coyote

Autoridades confirmaron que la mujer fallecida en percance vial tenía parentesco directo con el artista José Ángel Ledezma

Ene. 08, 2026
Familiares y amigos lamentan la pérdida de Beatriz Elizabeth, hermana del cantante regional, tras el accidente ocurrido en Costa Rica, Culiacán
Familiares y amigos lamentan la pérdida de Beatriz Elizabeth, hermana del cantante regional, tras el accidente ocurrido en Costa Rica, Culiacán

Este jueves 8 de enero de 2026 se confirmó el fallecimiento de Beatriz Elizabeth, hermana del cantante de banda José Ángel Ledezma, conocido artísticamente como El Coyote, tras un accidente automovilístico en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán, Sinaloa.

El hecho ha generado una ola de mensajes de condolencias dirigidos al intérprete y a su familia, quienes son reconocidos dentro del ámbito del regional mexicano. Hasta el momento, José Ángel no ha publicado comentarios sobre el suceso en sus redes oficiales.

imagen-cuerpo

DETALLES DEL ACCIDENTE

Ocurrió alrededor de las 15:00 horas del miércoles, cuando Beatriz Elizabeth y un acompañante, identificado como Martín "N", de 62 años, se desplazaban en un automóvil Nissan Tsuru gris sobre la carretera de Costa Rica. Por causas que aún se investigan, colisionaron de frente con una camioneta.

A raíz del impacto, el Nissan salió del camino, dejando a los ocupantes gravemente heridos. Paramédicos voluntarios de la localidad acudieron al lugar tras recibir el aviso de automovilistas que pasaban por la zona y brindaron atención prehospitalaria a los lesionados.

ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REACCIÓN FAMILIAR

Bomberos de la Estación Vallardo, en Culiacán, también acudieron para atender la emergencia. Horas después, familiares comenzaron a compartir mensajes póstumos en redes sociales confirmando la muerte de Beatriz Elizabeth.

El acompañante sobreviviente fue trasladado a recibir atención médica, mientras que las autoridades locales investigan las circunstancias que provocaron la colisión.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Bridgerton temporada 4 en Netflix: fecha y todo lo que debes saber sobre Benedict Bridgerton
Viral

Bridgerton temporada 4 en Netflix: fecha y todo lo que debes saber sobre Benedict Bridgerton

Enero 08, 2026

La nueva temporada llegará próximamente y ya genera expectativa entre seguidores, quienes esperan el regreso de esta historia

Mujer toma un huevo en una tienda, se hace una limpia y lo devuelve | VIDEO
Viral

Mujer toma un huevo en una tienda, se hace "una limpia" y lo devuelve | VIDEO

Enero 08, 2026

La grabación de una cámara de seguridad en una sucursal de Tiendas 3B captó el momento en que una vez más México supera a la inteligencia artificial

Chávez Jr. reaparece en redes tras salir de prisión y sorprende con su nuevo cambio físico rumbo a su próxima pelea
Viral

Chávez Jr. reaparece en redes tras salir de prisión y sorprende con su nuevo cambio físico rumbo a su próxima pelea

Enero 08, 2026

Imágenes muestran al boxeador entrenando con constancia y mejor condición, lo que ha despertado comentarios y expectativa