Viral

Bridgerton temporada 4 en Netflix: fecha y todo lo que debes saber sobre Benedict Bridgerton

La nueva temporada llegará próximamente y ya genera expectativa entre seguidores, quienes esperan el regreso de esta historia

Ene. 08, 2026
Producción que promete más drama, romance y momentos que todos los fans estaban esperando

La serie que conquistó al público global vuelve en 2026 con una entrega centrada en un nuevo romance y llena de drama, sociedad y tensión emocional, justo a tiempo para los aficionados del género romántico histórico.

La cuarta temporada de Bridgerton tiene fecha confirmada y llegará en dos partes. La primera parte debutará el 29 de enero de 2026, seguida por la segunda el 26 de febrero de 2026. Esta estrategia de lanzamiento escalonado anticipa ocho episodios que continuarán la narrativa familiar y social del universo de los Bridgerton.

¿DE QUÉ TRATARÁ ESTA ENTREGA?

En esta ocasión, el foco de la historia se desplaza hacia Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, quien hasta ahora había sido un personaje secundario pero muy querido. Tras ver a sus hermanos encontrar el amor en entregas previas, Benedict se resiste a encajar en la misma vida social hasta que en un baile de máscaras conoce a Sophie Baek, una mujer misteriosa con su propio mundo interior, que lo impulsa a replantearse sus sentimientos.

La trama está inspirada en el tercer libro de la saga escrita por Julia Quinn, An Offer from a Gentleman, y se perfila como una historia con un aire de cuento clásico lleno de giros, tensión social y emoción romántica, manteniendo el tono que ha convertido a Bridgerton en un fenómeno internacional.

imagen-cuerpo

EL NUEVO Y EL VIEJO REPARTO

Además de Thompson y Yerin Ha, quien da vida a Sophi, el reparto incluye tanto talentos conocidos como nuevas caras. Entre los regresos están Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton, Nicola Coughlan en el papel de Penelope, Claudia Jessie como Eloise, y Golda Rosheuvel interpretando a la reina Charlotte. También veremos a personajes adicionales y familiares que enriquecerán el entramado de historias.

La inclusión de Sophie Baek marca un hito en la serie, al representar la primera protagonista principal de origen esteasiático, lo que amplía y diversifica la narrativa dentro del contexto de una historia que siempre ha explorado clases sociales, expectativas y amor.

Desde su debut, Bridgerton se ha caracterizado por mezclar romance de época con sensibilidad contemporánea, generando conversación en redes y manteniendo una base sólida de seguidores que esperan cada nueva temporada con entusiasmo. La combinación de estética, música, drama social y relaciones apasionadas sigue siendo la fórmula que distingue a esta serie dentro del panorama audiovisual contemporáneo.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
