Los estrenos más esperados en el 2026

El 2026 se perfila como un año lleno de emociones para los amantes del cine, con películas que prometen aventuras, drama, acción y nostalgia. Desde clásicos animados y remakes en live action hasta nuevas entregas de superhéroes, los próximos estrenos atraerán a públicos de todas las edades, ofreciendo historias que capturan la imaginación y el entretenimiento en la pantalla grande.

THE SUPER MARIO GALAXY

La icónica franquicia de Nintendo regresa con una aventura intergaláctica donde Mario, Luigi y sus aliados deben recorrer planetas sorprendentes para salvar a la princesa Peach. La película combina humor, acción y referencias a los videojuegos originales, llevando a los espectadores a un viaje lleno de color y nostalgia.

MICHAEL

Un drama que explora la vida de un personaje complejo llamado Michael, enfrentando dilemas personales y familiares que ponen a prueba su resiliencia y capacidad de tomar decisiones difíciles. La historia promete conmover al público con una narrativa profunda y actuaciones impactantes.

EL DIABLO VISTE A LA MODA 2

La secuela del popular filme de moda regresa con la historia de una joven profesional que navega por el exigente mundo editorial de Nueva York. Nuevos desafíos laborales y personales pondrán a prueba su ingenio, mientras se mantiene la crítica al glamour y la presión de la industria de la moda.

TOY STORY 5

La saga de juguetes favorita de todos continúa. En esta entrega, Woody, Buzz y sus amigos enfrentan nuevas aventuras mientras exploran la vida de sus dueños y cómo cambian las relaciones con el paso del tiempo. La película promete emociones, humor y momentos conmovedores que capturan la esencia de la franquicia.

BRAND NEW DAY

Esta entrega se centra en la vida de Peter Parker tras los eventos de la saga anterior, mostrando cómo enfrenta nuevos desafíos mientras equilibra su identidad como Spider-Man y su vida personal. Nuevos villanos y situaciones inesperadas pondrán a prueba su ingenio y sus habilidades, prometiendo acción y emociones que los fans del superhéroe esperan.

LIVE ACTION DE MOANA

El clásico de Disney se transforma en una versión live action, con una narrativa que mantiene la historia original de Moana y su viaje para salvar a su pueblo. La película incluye efectos visuales impresionantes, canciones icónicas y un enfoque más profundo en la cultura y tradiciones polinesias.

AVENGERS: DOOMSDAY

La próxima entrega del universo de superhéroes de Marvel reúne a los Vengadores para enfrentar una amenaza sin precedentes que podría poner fin al mundo tal como lo conocemos. Acción, efectos especiales espectaculares y un reparto lleno de estrellas prometen una experiencia cinematográfica intensa y épica.