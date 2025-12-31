  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 31 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Los estrenos más esperados en el 2026

Películas nuevas llenas de acción, aventuras y diversión que todo amante del cine debería ver

Dic. 31, 2025
Los estrenos de 2026 en la pantalla grande, traen nuevas aventuras, superhéroes y clásicos renovados para todos
Los estrenos de 2026 en la pantalla grande, traen nuevas aventuras, superhéroes y clásicos renovados para todos

El 2026 se perfila como un año lleno de emociones para los amantes del cine, con películas que prometen aventuras, drama, acción y nostalgia. Desde clásicos animados y remakes en live action hasta nuevas entregas de superhéroes, los próximos estrenos atraerán a públicos de todas las edades, ofreciendo historias que capturan la imaginación y el entretenimiento en la pantalla grande.

THE SUPER MARIO GALAXY

imagen-cuerpo

La icónica franquicia de Nintendo regresa con una aventura intergaláctica donde Mario, Luigi y sus aliados deben recorrer planetas sorprendentes para salvar a la princesa Peach. La película combina humor, acción y referencias a los videojuegos originales, llevando a los espectadores a un viaje lleno de color y nostalgia.

MICHAEL

imagen-cuerpo

Un drama que explora la vida de un personaje complejo llamado Michael, enfrentando dilemas personales y familiares que ponen a prueba su resiliencia y capacidad de tomar decisiones difíciles. La historia promete conmover al público con una narrativa profunda y actuaciones impactantes.

EL DIABLO VISTE A LA MODA 2

imagen-cuerpo

La secuela del popular filme de moda regresa con la historia de una joven profesional que navega por el exigente mundo editorial de Nueva York. Nuevos desafíos laborales y personales pondrán a prueba su ingenio, mientras se mantiene la crítica al glamour y la presión de la industria de la moda.

TOY STORY 5

imagen-cuerpo

La saga de juguetes favorita de todos continúa. En esta entrega, Woody, Buzz y sus amigos enfrentan nuevas aventuras mientras exploran la vida de sus dueños y cómo cambian las relaciones con el paso del tiempo. La película promete emociones, humor y momentos conmovedores que capturan la esencia de la franquicia.

BRAND NEW DAY

imagen-cuerpo

Esta entrega se centra en la vida de Peter Parker tras los eventos de la saga anterior, mostrando cómo enfrenta nuevos desafíos mientras equilibra su identidad como Spider-Man y su vida personal. Nuevos villanos y situaciones inesperadas pondrán a prueba su ingenio y sus habilidades, prometiendo acción y emociones que los fans del superhéroe esperan.

LIVE ACTION DE MOANA

imagen-cuerpo

El clásico de Disney se transforma en una versión live action, con una narrativa que mantiene la historia original de Moana y su viaje para salvar a su pueblo. La película incluye efectos visuales impresionantes, canciones icónicas y un enfoque más profundo en la cultura y tradiciones polinesias.

AVENGERS: DOOMSDAY

imagen-cuerpo

La próxima entrega del universo de superhéroes de Marvel reúne a los Vengadores para enfrentar una amenaza sin precedentes que podría poner fin al mundo tal como lo conocemos. Acción, efectos especiales espectaculares y un reparto lleno de estrellas prometen una experiencia cinematográfica intensa y épica.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Qué significa vestir de blanco durante Año Nuevo
Viral

Qué significa vestir de blanco durante Año Nuevo

Diciembre 31, 2025

La tradición de vestir de blanco vuelve a ocupar un lugar central en las celebraciones del Año Nuevo 2026

El arte del Scent Layering que está conquistando el internet para un aroma personalizado en 2026
Viral

El arte del Scent Layering que está conquistando el internet para un aroma personalizado en 2026

Diciembre 31, 2025

Esta técnica, que tiene sus raíces en la perfumería árabe y oriental, se perfila como una de las grandes protagonistas de 2026

Corrido de año nuevo en Sonora: tradición musical propia para un brindis alegre
Viral

"Corrido de año nuevo" en Sonora: tradición musical propia para un brindis alegre

Diciembre 30, 2025

Esta melodía única ha unido generaciones en la celebración de la llegada de un nuevo año