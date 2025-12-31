El arte del Scent Layering que está conquistando el internet para un aroma personalizado en 2026

En un mundo donde la personalización se ha convertido en una extensión de la identidad desde la ropa hasta la música y ahora también el aroma, una tendencia de la perfumería está ganando cada vez más fuerza en redes sociales y plataformas digitales: el scent layering.

Esta técnica, que tiene sus raíces en la perfumería árabe y oriental, se perfila como una de las grandes protagonistas de 2026, al permitir que cada persona cree una fragancia única, hecha a su medida y acorde con su estilo de vida, estado de ánimo o incluso la temporada del año.

¿QUÉ ES EL SCENT LAYERING?

El scent layering, o "superposición de aromas", consiste en combinar dos o más fragancias o productos perfumados para construir un olor personalizado. Lejos de buscar un perfume más intenso, el objetivo es lograr una composición diferente y auténtica, convirtiendo a cualquier usuario en su propio perfumista.

La viralidad de esta práctica en internet ha impulsado a marcas, creadores de contenido y amantes de la perfumería a experimentar sin reglas estrictas, más allá del equilibrio y el gusto personal.

¿CÓMO DOMINAR EL ARTE DEL SCENT LAYERING?

Especialistas en perfumería coinciden en que el secreto del scent layering está en la técnica y la paciencia. El primer paso es comenzar por una base aromática sólida: productos de baño como geles, cremas corporales o aceites perfumados ayudan a hidratar la piel y a fijar mejor los aromas. Idealmente, estos productos deben compartir notas similares o complementarias con los perfumes que se aplicarán después.

Al momento de superponer fragancias, la recomendación es aplicar primero el aroma más intenso o pesado, como los orientales o amaderados, y después los más ligeros, como los cítricos o florales. De esta forma, se evita que las notas suaves queden opacadas. También es clave aplicar el perfume en puntos de pulso muñecas, nuca o parte interna de los codos, donde el calor corporal potencia la duración del aroma.

Un error común es frotar las muñecas tras aplicar el perfume. Esta práctica, aunque extendida, altera las notas olfativas y acelera su evaporación. En el scent layering, cada detalle cuenta.

COMBINACIONES QUE NUNCA FALLAN

Aunque la experimentación es parte esencial de esta tendencia, existen mezclas consideradas "seguras". La vainilla con notas florales como rosa o jazmín aporta profundidad y dulzura; los cítricos como la bergamota o la naranja se equilibran perfectamente con maderas cálidas como el cedro o el sándalo; mientras que las combinaciones florales con toques frutales o herbales, como rosa, menta y cedro, ofrecen resultados frescos y originales.

Más que una moda pasajera, el scent layering se presenta como una invitación a la creatividad y a la autoexpresión. En 2026, la firma olfativa ya no vendrá solo en un frasco: se construirá capa por capa, según la personalidad de quien la lleve.