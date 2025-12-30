  • 24° C
Viral

"Corrido de año nuevo" en Sonora: tradición musical propia para un brindis alegre

Esta melodía única ha unido generaciones en la celebración de la llegada de un nuevo año

Dic. 30, 2025
Es una canción que no faltará en muchos hogares la noche de este 31 de diciembre.
Cada 31 de diciembre, en los hogares de Sonora, se escucha un sonido que anuncia la llegada del nuevo año: el llamado "corrido de Año Nuevo", una melodía alegre y bailable que más que música, se han convertido en una tradición que una a familias y acompaña cenas y brindis con un sentido alegre.

ORIGEN DEL CORRIDO DE AÑO NUEVO

Aunque muchos lo reconocen por su ritmo pegajoso y su letra que recuerda momentos del año que termina, pocos saben que no existe un compositor único. Su origen se remonta a la canción escocesa Auld Lang Syne, escrita en 1788 por el poeta Robert Burns, que con el tiempo fue adaptada al estilo musical del norte de México.

LA AUTORÍA COLECTIVA

La versión que se escucha en Sonora se ha transmitido de manera oral de generación en generación, lo que hace imposible identificar un autor concreto.

En este sentido, el corrido es una creación colectiva, moldeada por músicos locales y familias que lo interpretan cada Nochevieja. Esto convierte a la canción en un verdadero símbolo de la cultura popular del norte de México.

SIGNIFICADO CULTURAL Y SOCIAL

Cada nota, acorde y baile representa la despedida del año viejo y la esperanza de un año nuevo lleno de salud, trabajo y felicidad. Recibir el Año Nuevo al ritmo de este corrido no es solo una fiesta: es honrar la música, la familia y las raíces culturales que siguen vivas en Sonora.

César Leyva
César Leyva
