Estas fueron las polémicas más grandes del anime durante el 2025

El 2025 estuvo marcado por diversas controversias en el mundo del anime, que pusieron en debate temas importantes sobre animación, adaptación y el uso de tecnología. Con rumores sobre nuevos episodios de Naruto y la apertura del parque oficial en Francia, el 2026 se perfila como un año prometedor. Antes de cerrar el año, recordamos los principales escándalos que sacudieron a la industria.

ESTAS SON LAS POLÉMICAS DEL AÑO EN EL MUNDO DEL ANIME

Críticas a la tercera temporada de One Punch Man

Tras seis años de espera, la tercera temporada de One Punch Man se estrenó en octubre de 2025 y generó una de las mayores polémicas del año. Los fans cuestionaron duramente la calidad de animación producida por J.C. Staff, comparándola negativamente con la primera temporada, animada por Madhouse en 2015.

Las críticas señalaron animaciones estáticas, escenas de pelea reutilizadas de tráilers antiguos, pacing irregular y una caída general en la producción. Algunos episodios incluso recibieron calificaciones históricamente bajas en sitios como IMDb. La controversia llevó al acoso online de algunos miembros del equipo, incluyendo al director Shinpei Nagai, mientras veteranos como Takashi Hashimoto defendieron a los animadores y alertaron sobre los peligros del bullying digital.

Subtítulos generados por IA en Crunchyroll

En julio de 2025, Crunchyroll enfrentó fuertes críticas cuando fans detectaron subtítulos generados por inteligencia artificial en Necronomico and the Cosmic Horror Show. Los subtítulos incluían frases como "ChatGPT dijo..." y presentaban errores gramaticales y falta de contexto cultural.

El incidente generó desconfianza entre los seguidores, quienes señalaron que el uso de IA degradaba la experiencia y quitaba oportunidades a traductores humanos. Crunchyroll atribuyó el problema a un proveedor externo, corrigió los subtítulos y negó el uso de herramientas como OOONA u Ollang en otras temporadas, aunque la polémica ya había afectado la reputación de la plataforma.

The Beginning After the End: éxito en Japón, críticas en Occidente

La adaptación animada de la popular web novel estadounidense The Beginning After the End también generó debate en 2025. Estrenada por Studio A-Cat y distribuida por Crunchyroll, la serie fue criticada por su baja calidad de animación, transiciones rígidas y falta de fluidez en escenas de acción.

A pesar de las críticas en Occidente y acusaciones de presupuesto insuficiente y producción apresurada, en Japón la serie fue un éxito rotundo, manteniéndose entre los animes más vistos del mes y demostrando que la recepción puede variar según el público y el mercado.

LECCIONES DEL 2025

Las polémicas del año resaltan la importancia de la calidad de producción, la transparencia en el uso de tecnología y la adaptación cuidadosa de historias extranjeras al anime tradicional. Aprender de estos incidentes será clave para que los próximos estrenos cumplan con las expectativas de los fans y la industria en general.