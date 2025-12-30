Mujer se divorcia luego de ser estafada con videos de Brad Pitt hechos con IA

El avance de la inteligencia artificial (IA) ha transformado la comunicación y la creatividad, pero también ha abierto la puerta a fraudes digitales cada vez más sofisticados. Un caso reciente en Francia ilustra cómo la tecnología puede ser usada para manipular emocionalmente a las personas.

EL INICIO DEL ENGAÑO

En febrero de 2023, Anne, una mujer francesa, recibió un mensaje directo en Instagram de una cuenta que aseguraba pertenecer a la madre de Brad Pitt. La interacción inicial parecía inofensiva y no incluía solicitudes de dinero, lo que disminuyó las alertas iniciales.

Poco después, la supuesta cuenta del actor se comunicó con Anne, mencionando el contacto previo y reforzando la historia. En esta etapa, la estafa se centraba únicamente en conversaciones cercanas y mensajes románticos.

Durante semanas, el falso Brad Pitt enviaba mensajes diarios, preguntaba por la vida de Anne y compartía supuestos momentos personales. Con el tiempo, los mensajes se volvieron más románticos, incluyendo poemas y declaraciones de afecto, lo que hizo que Anne bajara la guardia.

Cuando Anne expresó dudas, el estafador respondió con imágenes y videos generados por IA que parecían mostrar al actor en situaciones cotidianas, incluso hablándole directamente a cámara. Este material visual actuó como prueba de autenticidad para la víctima.

LA PROMESA DE MATRIMONIO Y LAS SOLICITUDES DE DINERO

Meses después, el impostor mencionó matrimonio y afirmó haber enviado regalos costosos que Anne debía "despachar" cubriendo supuestos gastos aduanales. Las transferencias iniciales parecían razonables, reforzando el vínculo emocional y la sensación de compromiso.

La estafa escaló cuando el supuesto actor afirmó padecer cáncer de riñón y estar hospitalizado, enviando imágenes generadas por IA que mostraban la cama de un hospital. En total, Anne transfirió cerca de 800 mil dólares, equivalentes a más de 16 millones de pesos mexicanos.

EL DESCUBRIMIENTO DEL FRAUDE

La verdad salió a la luz cuando Anne vio un programa de televisión en el que se confirmaba que Brad Pitt mantenía una relación con otra persona, información incompatible con lo que le habían contado. Tras investigar por su cuenta, descubrió que las imágenes eran falsas y que había sido víctima de un elaborado fraude.

Después del impacto, Anne permanece hospitalizada y enfrenta una depresión severa. Las autoridades francesas iniciaron una investigación, pero hasta ahora no se ha identificado al responsable.

LECCIONES SOBRE ESTAFAS CON IA

Este caso evidencia que las estafas digitales actuales no dependen de errores evidentes, sino de procesos largos y bien estructurados. La inteligencia artificial permitió crear pruebas falsas y sostener una narrativa durante meses.

Especialistas advierten que ningún personaje público solicita dinero a través de redes sociales y recomiendan siempre verificar cualquier contacto inesperado mediante canales oficiales. El caso de Anne sirve como advertencia sobre cómo la tecnología puede manipular emociones cuando no se combina con precaución y verificación.