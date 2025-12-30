Hospitalizan a Rocío Sánchez Azuara, esto se sabe sobre su estado de salud

La conductora de televisión Rocío Sánchez Azuara, conocida por su trabajo en programas como Acércate a Rocío y otras producciones de entretenimiento, fue hospitalizada en la madrugada del lunes 29 de diciembre para someterse a una cirugía programada, según confirmó ella misma a través de sus redes sociales. La presentadora explicó que la intervención había sido planificada con anticipación después de detectarse una condición médica que requería atención especializada.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Sánchez Azuara aclaró que no se trató de una emergencia inesperada, sino de un procedimiento acordado con sus médicos tras revisiones de rutina. Relató que fue internada temprano por la mañana y que, tras la cirugía, permaneció bajo observación para supervisar su recuperación.

DETALLES DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

De acuerdo con lo que compartió la conductora, los especialistas detectaron un crecimiento anormal en el endometrio, la capa interna del útero, que medía alrededor de once centímetros, cuando lo habitual es que este órgano tenga una medida menor. Este hallazgo llevó a los médicos a recomendar una intervención para evitar posibles complicaciones mayores.

La cirugía duró aproximadamente tres horas e incluyó la extracción total del útero. El procedimiento requirió un manejo cuidadoso debido a la presencia de tejido fibroso, que se había desarrollado tras tres embarazos previos y estaba adherido incluso a la vejiga. A pesar de la complejidad, el equipo médico logró completar la operación con éxito y sin complicaciones que pusieran en riesgo la vida de la conductora.

ESTADO DE SALUD Y RECUPERACIÓN

Tras el procedimiento, Rocío Sánchez Azuara informó que su recuperación ha sido positiva. Indicó que la patología resultó favorable y que se encuentra en proceso de recuperación con cuidados médicos, dieta blanda y movilidad supervisada.

En su mensaje a seguidores agradeció las muestras de apoyo, así como la atención brindada por el personal médico y el respaldo de su entorno cercano. También subrayó que considera importante mantener hábitos saludables, incluyendo ejercicio y alimentación adecuada, lo cual ha influido en su estado general de salud.