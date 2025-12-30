Confirman la identidad de las víctimas del ataque armado en Zapopan

Una violenta balacera registrada la mañana del 29 de diciembre en los límites de los municipios de Zapopan y Guadalajara, en el estado de Jalisco, dejó al menos tres personas fallecidas y varias más lesionadas. Las autoridades confirmaron la identidad de algunas de las víctimas y continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Los hechos ocurrieron alrededor de media mañana en la intersección de la avenida Topacio y la calle Brillante, en una zona cercana a plazas comerciales y zonas residenciales de la región metropolitana. En ese lugar se desató un intenso tiroteo que duró más de diez minutos, provocando pánico entre vecinos y transeúntes y obligando a muchas personas a resguardarse o buscar lugares seguros mientras se escuchaban decenas de detonaciones.

¿QUIÉNES ERAN LAS VÍCTIMAS?

Entre las personas fallecidas se encuentra un empresario local identificado como Alberto Prieto Valencia, un comerciante conocido en el Mercado de Abastos de la zona de Guadalajara y Zapopan. Prieto, de aproximadamente 57 años de edad, tenía décadas de trayectoria en la comercialización de granos, cereales y otros productos, y también participaba en actividades de transporte y logística en la región.

En el momento de los hechos, Prieto viajaba en una camioneta de lujo, una Lamborghini Urus de color naranja, acompañado por su hija de aproximadamente 16 años, quien también perdió la vida tras resultar gravemente herida y ser trasladada a un hospital. La joven se encontraba recibiendo atención médica cuando falleció, informaron fuentes oficiales.

La tercera persona que murió en el lugar fue uno de los escoltas que acompañaban al empresario. Cuatro personas más que formaban parte de su equipo de seguridad resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros hospitalarios, algunas de ellas en condición seria, según reportes preliminares de las autoridades.

ESCENA DEL ATAQUE Y PRIMERAS RESPUESTAS

Los primeros reportes oficiales indican que el vehículo en el que viajaban las víctimas fue interceptado por varios hombres armados que descendieron de al menos dos camionetas y comenzaron a disparar de forma directa. Las autoridades encontraron más de 200 casquillos percutidos en la escena, lo que da cuenta de la violencia del enfrentamiento

Elementos de la Policía Municipal de Zapopan, de la Policía de Guadalajara, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía del Estado de Jalisco se movilizaron rápidamente para asegurar la zona, recabar indicios y buscar a los posibles responsables del ataque. Hasta el momento, no se han reportado detenciones y se desconoce el móvil del crimen, por lo que las investigaciones continúan abiertas.

Por ahora, las autoridades apelan a la colaboración ciudadana para aportar información que ayude a esclarecer las circunstancias del ataque y localizar a quienes participaron en él, mientras que familiares y conocidos de las víctimas enfrentan el impacto de una tragedia que ha generado conmoción en la comunidad local.