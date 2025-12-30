  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 30 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Confirman la identidad de las víctimas del ataque armado en Zapopan

Autoridades aportan datos oficiales sobre personas fallecidas tras hecho violento, mientras continúan indagatorias para esclarecer responsables

Dic. 30, 2025
Las autoridades encontraron más de 200 casquillos percutidos en la escena
Las autoridades encontraron más de 200 casquillos percutidos en la escena

Una violenta balacera registrada la mañana del 29 de diciembre en los límites de los municipios de Zapopan y Guadalajara, en el estado de Jalisco, dejó al menos tres personas fallecidas y varias más lesionadas. Las autoridades confirmaron la identidad de algunas de las víctimas y continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Los hechos ocurrieron alrededor de media mañana en la intersección de la avenida Topacio y la calle Brillante, en una zona cercana a plazas comerciales y zonas residenciales de la región metropolitana. En ese lugar se desató un intenso tiroteo que duró más de diez minutos, provocando pánico entre vecinos y transeúntes y obligando a muchas personas a resguardarse o buscar lugares seguros mientras se escuchaban decenas de detonaciones.

¿QUIÉNES ERAN LAS VÍCTIMAS?

Entre las personas fallecidas se encuentra un empresario local identificado como Alberto Prieto Valencia, un comerciante conocido en el Mercado de Abastos de la zona de Guadalajara y Zapopan. Prieto, de aproximadamente 57 años de edad, tenía décadas de trayectoria en la comercialización de granos, cereales y otros productos, y también participaba en actividades de transporte y logística en la región.

En el momento de los hechos, Prieto viajaba en una camioneta de lujo, una Lamborghini Urus de color naranja, acompañado por su hija de aproximadamente 16 años, quien también perdió la vida tras resultar gravemente herida y ser trasladada a un hospital. La joven se encontraba recibiendo atención médica cuando falleció, informaron fuentes oficiales.

La tercera persona que murió en el lugar fue uno de los escoltas que acompañaban al empresario. Cuatro personas más que formaban parte de su equipo de seguridad resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros hospitalarios, algunas de ellas en condición seria, según reportes preliminares de las autoridades.

imagen-cuerpo

ESCENA DEL ATAQUE Y PRIMERAS RESPUESTAS

Los primeros reportes oficiales indican que el vehículo en el que viajaban las víctimas fue interceptado por varios hombres armados que descendieron de al menos dos camionetas y comenzaron a disparar de forma directa. Las autoridades encontraron más de 200 casquillos percutidos en la escena, lo que da cuenta de la violencia del enfrentamiento

Elementos de la Policía Municipal de Zapopan, de la Policía de Guadalajara, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía del Estado de Jalisco se movilizaron rápidamente para asegurar la zona, recabar indicios y buscar a los posibles responsables del ataque. Hasta el momento, no se han reportado detenciones y se desconoce el móvil del crimen, por lo que las investigaciones continúan abiertas.

Por ahora, las autoridades apelan a la colaboración ciudadana para aportar información que ayude a esclarecer las circunstancias del ataque y localizar a quienes participaron en él, mientras que familiares y conocidos de las víctimas enfrentan el impacto de una tragedia que ha generado conmoción en la comunidad local.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Hospitalizan a Rocío Sánchez Azuara, esto se sabe sobre su estado de salud
Viral

Hospitalizan a Rocío Sánchez Azuara, esto se sabe sobre su estado de salud

Diciembre 30, 2025

La conductora ingresó en un centro médico por complicaciones recientes, se mantiene en vigilancia constante

Poner sal y vinagre a la escoba: ¿Por qué se recomienda hacerlo al barrer y qué beneficios tiene?
Viral

Poner sal y vinagre a la escoba: ¿Por qué se recomienda hacerlo al barrer y qué beneficios tiene?

Diciembre 30, 2025

Un truco casero ha comenzado a ganar popularidad por su eficacia y bajo costo; aunque para muchos puede parecer un simple remedio de abuela

¿Qué es la Gummymoda? Descubre el estilo que está dominando las redes sociales
Viral

¿Qué es la "Gummymoda"? Descubre el estilo que está dominando las redes sociales

Diciembre 30, 2025

Tendencia que se ha vuelto popular entre creadores de contenido y usuarios jóvenes en plataformas digitales