VIDEO | Mujer propina brutal golpiza a hombre en playa de Uruguay

Un violento episodio se registró en la madrugada de Navidad en Punta del Diablo, una de las playas más concurridas del departamento de Rocha, Uruguay. Un hombre de 27 años fue agredido por varias personas, entre ellas una mujer que lo golpeó con fuerza en la espalda, el abdomen y la cabeza, mientras otros intentaban inmovilizarlo.

EL VIDEO QUE SE HIZO VIRAL

La agresión quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una investigación de la Fiscalía. En las imágenes se observa cómo, cuando los golpes parecen cesar, reaparecen agresores que continúan atacando al joven con patadas.

Durante el incidente, la principal agresora se dirigió a quien filmaba: "¡Qué lo filmen, en la cara me pegó!", y trató de detener la grabación al acercarse al celular.

Violencia extrema en la Playa de Punta del Diablo



Un grupo de hombres y mujeres golpeó brutalmente a un joven ya caído en la calle. La rápida intervención de Prefectura evitó un desenlace trágico.



La investigación está a cargo de la Fiscalía de Chuy. pic.twitter.com/9cXKN982Q8 — INF CENTRAL (@infcentral) December 27, 2025

INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES

La Prefectura fue la encargada de detener los ataques y brindar asistencia primaria al joven. La Policía de Rocha y la Fiscalía de Chuy tomaron varios testimonios, y tres personas, dos hombres y una mujer, fueron identificadas y citadas para declarar sobre el caso.

Según la versión de los agresores, la golpiza habría ocurrido luego de un supuesto hurto por parte del joven, mientras que la persona que grabó las imágenes aseguró que se usó un machete en la agresión.

VERSIÓN DE LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA

Natalia, hermana del hombre agredido, aclaró que su hermano es trabajador del sector gastronómico y se encontraba en Punta del Diablo para trabajar durante la temporada de verano.

Relató que la noche de Navidad él celebraba con amigos y que, al retirar objetos de la playa, se desató una discusión cuando un grupo lo acusó de haber tomado una billetera y un celular de otro integrante del grupo. La agresión, según su versión, fue tanto verbal como física, y su hermano no cometió hurto alguno.

RECUPERACIÓN Y ANTECEDENTES

El joven ya regresó a su trabajo y se está recuperando de las heridas en la cabeza y la cara. Este caso se suma a otros enfrentamientos recientes en playas de Uruguay, como Punta del Este, donde también se ha requerido la intervención de la Prefectura por incidentes violentos en zonas concurridas.