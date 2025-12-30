  • 24° C
Viral

¿Jamón real o imitación? 7 señales clave para identificarlo y comprar mejor

A veces "lo barato sale caro", por eso es útil saber identificar algunas características que pueden hacer la diferencia

Dic. 30, 2025
La denominación legal de etiqueta es fundamental para tomar una buena decisión.
Elegir un buen jamón no siempre es sencillo. En el anaquel abundan productos "tipo jamón" que se parecen al original, pero no lo son.

Para tomar una decisión informada, a continuación 7 señales claras que te pueden ayudar a identificar un jamón legítimo y evitar sustitutos ultraprocesados.

  • Denominación legal en la etiqueta: En México, solo puede llamarse "jamón" el producto elaborado con carne de pierna de cerdo o muslo de pavo. Si lees "preparado cárnico", "especialidad de carne" o "producto tipo jamón", es un sustituto.
  • Tipo de jamón especificado: Prioriza etiquetas claras como "jamón de cerdo" o "jamón de pavo". La ambigüedad suele esconder mezclas con rellenos.
  • Porcentaje de proteína: Es una pista clave:

Extrafino/Fino: 16%–18%

Preferente/Comercial: 12%–14%

Económico: ~10%
Porcentajes bajos indican más agua y rellenos.

imagen-cuerpo
  • Textura y aspecto: Un jamón auténtico es firme, con fibras visibles y color uniforme. Si es blando, gelatinoso o suelta líquido, probablemente contiene almidones y gelificantes.
  • Lista de ingredientes: Cuanto más corta, mejor. Ojo con "proteína de soya", "almidón modificado", "caseinatos" o muchos conservadores: señalan ultraprocesamiento.
  • Orden de los ingredientes: La carne debe aparecer primero. Si antes figuran proteínas vegetales o almidones, el producto está abaratado.
  • Precio y presentación: Precios demasiado bajos y empaques que evitan detallar origen o corte suelen reflejar menor calidad. Mejor paga un poco más por etiquetas transparentes.
imagen-cuerpo

OPTA POR ALTERNATIVAS FRESCAS

Los preparados cárnicos suelen tener más sodio y aditivos, lo que afecta la salud cardiovascular si se consumen en exceso.

Elige categorías extrafino o fino, revisa ingredientes y compra presentaciones donde puedas inspeccionar color y textura. Ante la duda, opta por alternativas frescas y menos procesadas.

César Leyva
