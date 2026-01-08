  • 24° C
Mujer toma un huevo en una tienda, se hace "una limpia" y lo devuelve | VIDEO

La grabación de una cámara de seguridad en una sucursal de Tiendas 3B captó el momento en que una vez más México supera a la inteligencia artificial

Ene. 08, 2026
Un video que circula recientemente en redes sociales ha generado reacciones diversas y desatado el debate sobre las creencias populares en México, además de aludir a cómo en el país el surrealismo supera incluso a la inteligencia artificial.

La grabación compartida por Carlos Jiménez, conocido en la red social X como @c4jimenez, muestra a una mujer realizando una "limpia" con un huevo dentro de una sucursal de Tiendas 3B, una cadena de supermercados en México.

El clip, captado por una cámara de seguridad en un establecimiento ubicado en Ecatepec, Estado de México, muestra a una joven mujer acercándose al área de abarrotes, tomando un huevo del estante y pasándolo por distintas partes de su cuerpo como parte de un ritual de purificación.

Tras concluir la acción, el blanquillo es devuelto a su cartón original, como si nada hubiera pasado. Esta acción quedó grabada y el internet se dividió entre opiniones, bromas y juicios diversos sobre ello.

REACCIÓN EN REDES SOCIALES

La publicación de Jiménez, acompañada del comentario "Creencias de gente endeja!!", rápidamente dominó la conversación nocturna del miércoles en X. Las reacciones no se hicieron esperar y se dividieron entre la indignación, el rechazo y el humor negro.

Algunos usuarios cuestionaron seriamente los riesgos sanitarios del acto y exigieron mayor control en los supermercados, mientras otros ironizaron con frases como: "Con razón me ando con una suerte", o "Ese huevo ya viene bendecido... o maldito".

Más allá del tono burlesco, el video abrió un debate más amplio sobre el choque entre tradiciones ancestrales y el pensamiento científico en el México actual.

No faltó quien resumiera el sentir colectivo con la frase: "Mientras la IA avanza, México regresa", una sentencia provocadora que apunta al contraste entre innovación tecnológica y prácticas sin sustento comprobable.

¿CÓMO ES UNA "LIMPIA" CON HUEVO?

Dentro del esoterismo y la tradición popular, una limpia es un ritual de purificación cuyo objetivo es eliminar energías negativas, bloqueos emocionales o espirituales y restaurar el equilibrio personal.

Suele realizarse con elementos simbólicos como hierbas, huevo, agua o humo, los cuales, según estas creencias, absorben las "malas vibras" y funcionan como una especie de reinicio energético.

Sin embargo, es importante subrayar que este tipo de prácticas carecen de validez científica y no sustituyen ninguna atención médica ni psicológica.

El incidente, aunque anecdótico, deja sobre la mesa temas serios: la higiene en espacios comerciales, la responsabilidad social y la delgada línea entre respetar creencias y garantizar la salud pública.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


