Chávez Jr. reaparece en redes tras salir de prisión y sorprende con su nuevo cambio físico rumbo a su próxima pelea

A casi un año de la controversia que rodeó su detención en Estados Unidos, Julio César Chávez Jr. volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras reaparecer en redes sociales mostrando un notorio cambio físico y una rutina de entrenamiento constante, de cara a su próxima pelea profesional.

El hijo del histórico campeón mexicano dejó atrás meses de incertidumbre legal y personal, y ahora busca recuperar terreno dentro del boxeo, disciplina que lo llevó a la cima y que hoy intenta retomar con una imagen renovada.

EL ARRESTO QUE FRENÓ SU CARRERA

Fue el 2 de julio de 2025 cuando el nombre de Chávez Jr. dio la vuelta al mundo, luego de que autoridades estadounidenses confirmaran su detención y posterior extradición a México, tras ser señalado por presuntos vínculos con un conocido cártel de drogas. El caso generó fuerte impacto mediático debido a ser figura pública y por su legado familiar.

Ya en territorio mexicano, Chávez Jr. fue vinculado a proceso, aunque actualmente enfrenta su situación legal en libertad. En distintas ocasiones, el boxeador ha reiterado su postura de inocencia, asegurando que continuará defendiendo su nombre por la vía legal.

UN CAMBIO FÍSICO QUE LLAMA LA ATENCIÓN

En pleno 2026, Chávez Jr. reapareció en redes sociales con imágenes que evidencian una mejor condición física, mayor definición muscular y una actitud más enfocada. Las publicaciones muestran sesiones intensas de entrenamiento, sudor y trabajo constante, lo que ha sido interpretado por aficionados como una señal clara de compromiso con su regreso al ring.

Chávez Jr. fue visto entrenando junto a Aldo de Nigris, exfutbolista y creador de contenido que ganó notoriedad tras su participación en La Casa de los Famosos México. La imagen fue compartida por Omar Chávez, hermano del boxeador, donde se observa a los tres tras una sesión intensa de sparring.

Aunque el encuentro generó conversación en redes, el entorno cercano a Chávez Jr. aclaró que se trató de una jornada de entrenamiento y convivencia, en la que quedó claro el nivel de exigencia física que actualmente mantiene el boxeador.

LA PELEA QUE MARCA SU REGRESO

Julio César volverá oficialmente al ring el próximo 24 de enero, cuando enfrente al argentino Ángel Julián Sacco en la Arena Potosí, ubicada en San Luis Potosí. La función también contará con la participación de Omar Chávez, quien se medirá ante José Miguel Torres, lo que convierte la velada en un evento familiar para los Chávez.

El combate representa más que una pelea, es una prueba clave para demostrar si el nuevo enfoque físico y mental será suficiente para relanzar su carrera tras uno de los periodos más complicados de su vida personal y profesional.