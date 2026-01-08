  • 24° C
Santoral de hoy, 8 de enero: Conoce el calendario litúrgico completo para este día

Entérate qué santos y beatos se conmemoran este jueves, sus historias de fe y legado espiritual, y cómo inspiran a los creyentes en todo el mundo

Ene. 08, 2026
El 8 de enero marca una fecha importante en el calendario católico, ya que el santoral de este día rinde homenaje a diversos santos y beatos que dejaron una huella significativa en la historia de la Iglesia. Cada celebración representa no solo la devoción religiosa, sino también la influencia cultural y social de estos personajes.

Entre los protagonistas de este jueves destaca San Severino Abad, reconocido como el patrono de Viena, Austria. Su vida estuvo marcada por la devoción, la caridad y la oración constante. Nacido en una familia noble romana en la región del Nórico, dedicó su existencia a atender a los más necesitados y practicó el ayuno como medio de fortalecer su cercanía con Dios. Hoy, su conmemoración recuerda a los fieles la importancia de la fe y la solidaridad con los demás.

OTROS SANTOS VENERADOS ESTE 8 DE ENERO

El santoral del 8 de enero también incluye a otros santos cuya vida y obra han dejado un legado espiritual duradero:

San Lorenzo Giustiniani: Primer patriarca de Venecia, canonizado en 1690 por el papa Alejandro VIII. Es recordado por su liderazgo y profunda dedicación a la Iglesia.

San Apolinar de Hierápolis: Destacado por su sabiduría y enseñanza, sus escritos y ejemplo continúan inspirando a generaciones dentro de la tradición cristiana.

San Máximo de Pavía: Obispo y mártir, conocido por su valentía y entrega a la predicación del mensaje cristiano.

Santa Gúdula: Originaria de Brabante, actual Bélgica, se destacó por su compasión y obras de caridad; hoy, la catedral de Bruselas conserva su memoria como un símbolo de fe y servicio.

Además, el santoral de este día reconoce a otros personajes de gran devoción como Juliano de Beauvais, San Jorge de Choziba, San Natalán, San Erhardo y el beato Eduardo Waterson, quienes son celebrados por su vida de santidad y compromiso con la enseñanza de la Palabra de Dios.

Estas conmemoraciones no solo recuerdan la vida de los santos, sino que invitan a los creyentes a reflexionar sobre la fe, la espiritualidad y el impacto de la caridad y la dedicación a los demás en la vida cotidiana.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


