Así puedes atraer colibríes a tu jardín de forma segura

La visita de colibríes a un jardín suele generar asombro por sus colores brillantes, su pequeño tamaño y su forma única de volar. Aunque muchas personas creen que atraerlos es complicado, expertos en fauna y jardinería aseguran que existe una forma sencilla, natural y segura de lograr que estas aves regresen con frecuencia sin poner en riesgo su salud.

EL MÉTODO MÁS SENCILLO PARA ATRAER COLIBRÍES TODOS LOS DÍAS

La opción más recomendada por especialistas es la preparación de un néctar casero que imite el que obtienen de las flores. Este recurso permite ofrecerles alimento adecuado sin alterar su dieta natural.

Además, los bebederos para colibríes son fáciles de conseguir o incluso de fabricar en casa, lo que convierte esta práctica en una alternativa accesible para cualquier persona interesada en apoyar a estas aves.

INGREDIENTES QUE DEBES EVITAR A TODA COSTA

Antes de preparar el néctar, es fundamental saber qué productos no deben utilizarse. Los expertos advierten que la miel, aunque natural, fermenta con rapidez cuando hay calor, lo que favorece la aparición de bacterias y hongos capaces de provocar infecciones graves en el pico y la lengua de los colibríes.

Tampoco se recomienda usar edulcorantes artificiales ni azúcar morena. Estos ingredientes pueden afectar su metabolismo y causar problemas de salud a largo plazo. El objetivo del néctar casero es imitar el alimento que encuentran en las flores, no reemplazarlo con sustancias que su organismo no procesa correctamente.

LA LIMPIEZA DEL BEBEDERO, UN ASPECTO FUNDAMENTAL

La higiene es clave para proteger a los colibríes. El néctar debe cambiarse cada 24 a 48 horas para evitar fermentación. Durante temporadas de altas temperaturas, lo más recomendable es renovarlo diariamente.

El bebedero debe lavarse únicamente con agua caliente, sin usar jabón ni detergente, ya que los residuos químicos pueden resultar tóxicos. Especialistas señalan que un bebedero sucio puede ser más peligroso que no tener ninguno, por lo que es importante revisarlo con frecuencia.

PLANTAS QUE AYUDAN A ATRAERLOS DE FORMA NATURAL

El uso de néctar funciona mejor cuando se acompaña de flores naturales. Entre las plantas que suelen atraer colibríes destacan la salvia, el hibiscus, la fucsia, la lavanda y el malvón. Estas especies les ofrecen alimento adicional y crean un entorno más parecido a su hábitat natural.

La combinación de bebederos limpios y plantas adecuadas convierte el jardín en un espacio más atractivo, aumentando las probabilidades de visitas constantes.

POR QUÉ LOS COLIBRÍES SON AVES TAN ESPECIALES

Los colibríes poseen habilidades únicas en el reino animal. Son las únicas aves capaces de volar hacia atrás y mantenerse suspendidas en el aire, gracias al movimiento en forma de "8" que realizan con sus alas.

Estas pueden batir entre 50 y 80 veces por segundo, y en algunas especies incluso superar las 100. Este esfuerzo explica su metabolismo acelerado: durante el vuelo, su corazón puede llegar a latir hasta 1,200 veces por minuto. Por esta razón, una alimentación adecuada y un entorno limpio son esenciales para su supervivencia.