¿San Judas Tadeo o El Mimoso? Conoce la nueva estatua gigante en Puebla que se hizo viral en redes

La reciente inauguración de una escultura monumental de San Judas Tadeo en el municipio de Esperanza, Puebla, desató una intensa conversación tanto a nivel local como en redes sociales. La obra, colocada en el Cerro de las Tres Cruces, no solo llamó la atención por su tamaño, sino también por su peculiar apariencia, que rápidamente dio pie a comparaciones, críticas y una avalancha de memes.

Con más de 30 metros de altura, la imagen se convirtió en tendencia desde los primeros días de enero de 2026, generando curiosidad entre visitantes y usuarios digitales que no tardaron en compartir opiniones divididas sobre el nuevo ícono religioso.

UN PROYECTO DE FE QUE BUSCA ATRAER TURISMO

De acuerdo con reportes de medios locales como Azteca Puebla y El Universal Puebla, la estatua fue concebida como un símbolo de fe y una estrategia para impulsar el turismo religioso en la región. La obra comenzó a construirse en 2024 y fue concluida a finales de 2025, siendo presentada oficialmente en una ceremonia encabezada por autoridades municipales.

La ubicación en el Cerro de las Tres Cruces permite que la figura sea visible desde distintos puntos, reforzando la intención de convertirla en un referente del municipio. El proyecto contempla atraer peregrinos durante todo el año, especialmente el 28 de octubre, fecha en la que San Judas Tadeo congrega a miles de devotos en distintas partes del país.

MEMES, COMPARACIONES Y CRÍTICAS EN REDES SOCIALES

Aunque el objetivo era fortalecer la identidad religiosa y cultural de la zona, la reacción en redes sociales tomó otro rumbo. Usuarios comenzaron a cuestionar el diseño de la escultura, señalando que sus rasgos faciales y postura no coinciden con la imagen tradicional del santo.

Las comparaciones no tardaron en aparecer, destacando similitudes con el cantante Luis Antonio López "El Mimoso", así como con otras figuras públicas. Comentarios irónicos y bromas circularon ampliamente, acompañados de imágenes y videos que mezclaron humor, cultura popular y religión, convirtiendo a la estatua en uno de los temas virales más comentados de la semana.

Mientras algunos defienden la obra como una expresión de fe y esfuerzo comunitario, otros consideran que el diseño pudo haberse trabajado mejor. Lo cierto es que la escultura ya cumplió con algo clave, poner a Esperanza, Puebla, en el centro de la conversación digital.