  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 7 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

Banda MS confirma la muerte de su pianista Gerson Leos

La noticia fue dada a conocer la tarde del martes 6 de enero de 2026 y rápidamente generó una ola de reacciones entre seguidores, colegas y músicos

Ene. 07, 2026
Banda MS confirma la muerte de su pianista Gerson Leos

El regional mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Gerson Leos, pianista de la reconocida agrupación Banda MS, una de las más influyentes del género en la última década.

La noticia fue dada a conocer la tarde del martes 6 de enero de 2026 y rápidamente generó una ola de reacciones entre seguidores, colegas y músicos, quienes expresaron su pesar por la pérdida de uno de los integrantes del equipo musical de la banda sinaloense.

BANDA MS CONFIRMA LA MUERTE DE SU PIANISTA GERSON LEOS

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Banda MS compartió una fotografía de Gerson Leos acompañada de un mensaje de despedida, en el que enviaron sus condolencias a la familia, amigos y personas cercanas al músico. El anuncio conmovió a sus seguidores, quienes llenaron la publicación con mensajes de apoyo, recuerdos y muestras de cariño.

De acuerdo con reportes de medios locales, los hechos ocurrieron en Mazatlán, Sinaloa, ciudad donde residía el pianista y donde desarrolló gran parte de su carrera musical.

¿DE QUÉ MURIÓ GERSON LEOS, PIANISTA DE BANDA MS?

Según información difundida por medios de comunicación de Mazatlán, Gerson Leos perdió la vida a causa de un infarto fulminante. Los reportes señalan que el músico se encontraba jugando un partido de béisbol cuando presentó el problema de salud que derivó en su fallecimiento.

Hasta el momento, Banda MS no ha emitido un comunicado adicional con detalles médicos, por lo que la versión se basa en información periodística local.

¿QUIÉN FUE GERSON LEOS?

Gerson Leos formaba parte de Banda MS como pianista, aunque también se distinguía por su talento en la guitarra y el bajo. Su trabajo fue parte fundamental de presentaciones y giras de la agrupación, que cuenta con un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional. Su fallecimiento representa una pérdida sensible para el equipo musical que acompaña a la banda en los escenarios y para la escena del regional mexicano.

La información sobre su deceso fue confirmada oficialmente por Banda MS a través de sus redes sociales, donde seguidores y figuras del medio continúan expresando su solidaridad ante esta lamentable pérdida.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
¿San Judas Tadeo o El Mimoso? Conoce la nueva estatua gigante en Puebla que se hizo viral en redes
Viral

¿San Judas Tadeo o El Mimoso? Conoce la nueva estatua gigante en Puebla que se hizo viral en redes

Enero 07, 2026

Una figura monumental provocó bromas, comparaciones inesperadas y una ola de comentarios en internet

Santoral de hoy, 7 de enero: San Raimundo de Peñafort, patrono de la Facultad de Derecho y de los abogados
Viral

Santoral de hoy, 7 de enero: San Raimundo de Peñafort, patrono de la Facultad de Derecho y de los abogados

Enero 07, 2026

La Iglesia Católica recuerda a una de las figuras más influyentes del derecho canónico y ejemplo de fe, humildad y servicio intelectual al Evangelio

Estas semillas pueden mejorar tu alimentación según la ciencia
Viral

Estas semillas pueden mejorar tu alimentación según la ciencia

Enero 07, 2026

Especialistas en nutrición citados por medios como Good Housekeeping y Harvard Health identifican varias semillas que destacan por su valor nutricional