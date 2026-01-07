El regional mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Gerson Leos, pianista de la reconocida agrupación Banda MS, una de las más influyentes del género en la última década.

La noticia fue dada a conocer la tarde del martes 6 de enero de 2026 y rápidamente generó una ola de reacciones entre seguidores, colegas y músicos, quienes expresaron su pesar por la pérdida de uno de los integrantes del equipo musical de la banda sinaloense.

BANDA MS CONFIRMA LA MUERTE DE SU PIANISTA GERSON LEOS

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Banda MS compartió una fotografía de Gerson Leos acompañada de un mensaje de despedida, en el que enviaron sus condolencias a la familia, amigos y personas cercanas al músico. El anuncio conmovió a sus seguidores, quienes llenaron la publicación con mensajes de apoyo, recuerdos y muestras de cariño.

De acuerdo con reportes de medios locales, los hechos ocurrieron en Mazatlán, Sinaloa, ciudad donde residía el pianista y donde desarrolló gran parte de su carrera musical.

¿DE QUÉ MURIÓ GERSON LEOS, PIANISTA DE BANDA MS?

Según información difundida por medios de comunicación de Mazatlán, Gerson Leos perdió la vida a causa de un infarto fulminante. Los reportes señalan que el músico se encontraba jugando un partido de béisbol cuando presentó el problema de salud que derivó en su fallecimiento.

Hasta el momento, Banda MS no ha emitido un comunicado adicional con detalles médicos, por lo que la versión se basa en información periodística local.

¿QUIÉN FUE GERSON LEOS?

Gerson Leos formaba parte de Banda MS como pianista, aunque también se distinguía por su talento en la guitarra y el bajo. Su trabajo fue parte fundamental de presentaciones y giras de la agrupación, que cuenta con un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional. Su fallecimiento representa una pérdida sensible para el equipo musical que acompaña a la banda en los escenarios y para la escena del regional mexicano.

La información sobre su deceso fue confirmada oficialmente por Banda MS a través de sus redes sociales, donde seguidores y figuras del medio continúan expresando su solidaridad ante esta lamentable pérdida.