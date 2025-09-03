Santoral de hoy 3 de septiembre: ¿Quién fue San Gregorio Magno?

Este miércoles 3 de septiembre de 2025, la Iglesia católica celebra en su santoral las festividades de san Gregorio Magno, San Sandalio, Santa Febe, Santa Basilisa y San Mansueto, entre las de otros santos y beatos.

Como recuerda el Martirologio Romano sobre el santo del día: "Memoria de San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia, que siendo monje ejerció ya de legado pontificio en Constantinopla, y después, en tal día, fue elegido Romano Pontífice.

San Gregorio Magno resolvió problemas temporales y, como siervo de los siervos, atendió a los valores espirituales, mostrándose como verdadero pastor en el gobierno de la Iglesia, ayudando sobremanera a los necesitados, fomentando la vida monástica y propagando y reafirmando la fe por doquier, para lo cual escribió muchas y célebres obras sobre temas morales y pastorales. Murió el doce de marzo (604)".

Cabe destacar que, le hubiera gustado ser monje, pero contrariamente a su deseo, fue elegido Papa. Se demostró entonces un hombre de acción práctico y emprendedor. Dio inicio a una profunda reforma de la Iglesia y nos dejó numerosos escritos. La grandeza de su obra le valió el apelativo de "Magno".

Nació en Roma en torno al año 540, en el seno de una rica familia patricia romana, la gens Anicia, de fe cristiana y conocida por los servicios prestados a la Sede Apostólica. Sus padres, Gordiano y Silvia (a quien la Iglesia venera como santa el 3 de noviembre) le transmitieron los valores evangélicos con el ejemplo.

SANTORAL COMPLETO DE HOY, 3 DE SEPTIEMBRE

El santoral de hoy, 3 de septiembre, festeja y elogia las siguientes onomásticas, conmemoraciones y memorias de santos: