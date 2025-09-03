El verano suele ser sinónimo de relajación, vacaciones y, en muchos casos, de excesos en la alimentación. Entre comidas fuera de casa, horarios desordenados y bebidas azucaradas, es habitual que al finalizar la temporada estival notemos un desajuste en nuestros hábitos saludables.

Sin embargo, septiembre es la oportunidad perfecta para retomar una rutina equilibrada que favorezca tanto al cuerpo como a la mente. Especialistas en nutrición y salud ofrecen una serie de consejos prácticos para recuperar el balance sin caer en la culpa.

¿CÓMO RECUPERAR UNA DIETA SALUDABLE TRAS LOS EXCESOS DEL VERANO?

PLANIFICAR MENÚS SEMANALES

Una de las formas más efectivas para retomar la alimentación saludable es organizar un menú semanal.

RECUPERAR LA RUTINA DE SUEÑO

Tras el desorden de horarios que suele traer el verano, restablecer una rutina adecuada de descanso no solo ayuda a organizar mejor el día, sino que también regula el apetito y previene el consumo excesivo de calorías.

RESPETAR LOS HORARIOS DE LAS COMIDAS

Marcarse horarios realistas para desayunar, comer y cenar contribuye a recuperar el orden alimenticio.

INCORPORAR FRUTAS, VERDURAS E HIDRATOS DE CARBONO

Los alimentos de origen vegetal deben convertirse en la base de la dieta por su bajo aporte graso y su alto valor nutricional. De igual manera, no deben olvidarse los hidratos de carbono integrales, como pan, cereales, legumbres o pasta, ya que proporcionan energía y generan saciedad.

MANTENERSE HIDRATADO

El agua es esencial para limpiar el organismo y prevenir la deshidratación. Expertos recomiendan consumir al menos litro y medio al día, dejando de lado refrescos azucarados y alcohol.

APOYARSE EN LAS INFUSIONES

El té verde, por su aporte de antioxidantes, y la cola de caballo, con su efecto drenante, son opciones que ayudan a depurar el organismo.

Adoptar estos hábitos poco a poco y adaptarlos a la vida cotidiana permitirá recuperar el equilibrio sin presiones.