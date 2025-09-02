  • 24° C
¡Dile adiós a las agruras y la acidez! Este es el mejor remedio

Son muchas las causas que detonan este malestar; si no mejora con estos remedios, definitivamente deberás ir al médico

Sep. 02, 2025
¡Dile adiós a las agruras y la acidez! Este es el mejor remedio

La acidez estomacal es un trastorno digestivo común que ocurre cuando el ácido gástrico del estómago regresa hacia el esófago, generando una sensación de ardor en el pecho o en la garganta, una condición que también se conoce como reflujo ácido.

Entre las causas más comunes están el consumo excesivo de alimentos irritantes o muy grasos, comer en grandes cantidades, estrés, obesidad, tabaquismo y acostarse inmediatamente después de comer.

A fin de que las personas puedan identificar cómo se siente la acidez estomacal, bueno estos son algunos de sus síntomas más comunes: ardor en el pecho (pirosis), sensación de ardor en la garganta, regurgitación de ácido, mal sabor en la boca y dificultad para tragar en casos más severos.

REMEDIOS CASEROS PARA ALIVIAR LA ACIDEZ ESTOMACAL

Ahora bien, cuando los casos no son tan graves, existen remedios en casa, económicos y con buenos resultados, y aquí te compartimos tres de ellos:

  • Bicarbonato de sodio: Este producto tiene un efecto Neutralizante sobre el exceso de ácido en el estómago. Cuando tengas síntomas, disuelve media cucharadita en un vaso de agua (200 mililitros); luego bébela lentamente. No consumas la solución más de dos veces al día, ni por largos periodos, pues el bicarbonato de sodio alteraría el equilibrio ácido-base del organismo.
  • Jugo de aloe vera: Su acción reduce la inflamación y calma el esófago. Ante las primeras molestias, toma media taza antes de cada comida, pero asegúrate que sea apta para consumo interno y esté libre de aloína, que tiene efecto laxante.
  • Infusión de manzanilla: Esta infusión alivia la acidez, relaja los músculos del sistema digestivo y reduce la inflamación. Toma una taza después de las comidas.
  • Otras infusiones útiles: también el jengibre, el anís y el regaliz (tómalo con precaución, pues aumenta la presión arterial) podrían ayudar a disminuir las molestias causadas por la acidez estomacal.
UN CAMBIO DE HÁBITOS AYUDA A PREVENIR LA ACIDEZ

Ahora bien, este problema también podría solucionarse con un cambio de hábitos alimenticios, como evitar los a alimentos grasos, picantes, cítricos, chocolate, café y las bebidas gaseosas.

También podrías adoptar hábitos saludables, como comer porciones pequeñas y masticar bien, no acostarte después de comer (deberás esperar al menos dos horas), duerme con la cabeza ligeramente elevada y, muy importante, mantén un peso saludable.

Edel Osuna
