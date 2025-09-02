Estos son los estrenos más esperados de septiembre 2025 en todas las plataformas de streaming

El verano llega a su fin y con septiembre no solo regresa la rutina escolar, también comienza una de las temporadas más atractivas del año para los fanáticos del cine y las series. El arranque del ciclo de premios y la cercanía de Halloween preparan el terreno para historias de drama, suspenso y terror que este año vienen acompañadas de grandes producciones y el regreso de títulos muy esperados.

Entre lo más destacado de este mes están nuevas temporadas de "Wednesday", "Only Murders in the Building" y "The Morning Show", además del esperado spin-off de "The Office" y estrenos con grandes estrellas de Hollywood.

A continuación, te contamos qué llega a las principales plataformas de streaming durante septiembre 2025.

HBO MAX

La gran apuesta de HBO Max es "Task", serie protagonizada por Mark Ruffalo y creada por Brad Ingelsby, responsable de la aclamada "Mare of Easttown". La historia sigue a una unidad del FBI que investiga violentos robos.

Además, el catálogo se refuerza con clásicos como "Prometheus" y nuevos documentales.

Entre los estrenos más relevantes están:

Rick and Morty, temporada 8 (1 de septiembre )

) Task (7 de septiembre )

(7 de ) Seen & Heard: The History Of Black Television (9 de septiembre )

) American Prince: JFK Jr. (23 de septiembre )

) Eva Longoria: Searching For Spain (30 de septiembre)

NETFLIX

Netflix concentra su atención en la segunda parte de la temporada 2 de "Wednesday", ahora con Lady Gaga en el reparto. También regresa la exitosa "Alice in Borderland" con su tercera temporada.

Entre las producciones originales destacan la miniserie "Black Rabbit", con Jude Law y Jason Bateman, y "Wayward", protagonizada por Toni Collette. Además, se estrena "El refugio atómico", un thriller español de los creadores de "La casa de papel".

Estrenos destacados:

Wednesday , temporada 2 parte 2 (3 de septiembre )

, temporada 2 parte 2 (3 de ) Black Rabbit (18 de septiembre )

) El refugio atómico (19 de septiembre )

) Wayward (25 de septiembre )

) Alice in Borderland, temporada 3 (25 de septiembre)

DISNEY+ Y HULU

Disney+ arranca con la versión en streaming de "Lilo & Stitch" y el regreso de "Only Murders in the Building", que llega a su quinta temporada. Además, estrena "Chad Powers", con Glen Powell, y "The Lowdown", protagonizada por Ethan Hawke.

También llega "Marvel Zombies", muy esperada por los fans del universo Marvel.

Entre los estrenos más relevantes están:

Lilo & Stitch (3 de septiembre )

) Only Murders in the Building , temporada 5 (9 de septiembre )

, temporada 5 (9 de ) Marvel Zombies (24 de septiembre )

) The Lowdown (24 de septiembre )

) Chad Powers (30 de septiembre)

PRIME VIDEO

Prime Video trae de vuelta "Gen V" con su segunda temporada, conectando con la próxima entrega de "The Boys". Además, llega la película "The Girlfriend", protagonizada por Olivia Cooke, y la serie juvenil "The Runarounds".

Estrenos destacados:

The Girlfriend (10 de septiembre )

(10 de ) Gen V , temporada 2 (17 de septiembre )

, temporada 2 (17 de ) Love Hurts (19 de septiembre)

APPLE TV+

Apple TV++ apuesta por la cuarta temporada de "The Morning Show", con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, que suma a Marion Cotillard y Jeremy Irons al reparto. Otro lanzamiento esperado es "The Savant", un thriller con Jessica Chastain que explora el mundo de los extremistas en internet.

Los más relevantes del mes:

The Morning Show , temporada 4 (17 de septiembre )

, temporada 4 (17 de ) Slow Horses, temporada 5 (24 de septiembre )

) The Savant (26 de septiembre)

PEACOCK

Peacock presenta "The Paper", un spin-off de "The Office" en formato de falso documental, esta vez ambientado en un pequeño periódico local. Protagonizada por Domhnall Gleeson, promete atraer a los fans de la comedia original.

Otros estrenos incluyen "Abigail" (19 de septiembre) y el especial "Epic Ride: The Story of Universal Theme Parks" (29 de septiembre).

PARAMOUNT+ SE APOYA EN NCIS Y TULSA KING

La plataforma suma un spin-off de la popular franquicia "NCIS" con "Tony & Ziva" y la tercera temporada de "Tulsa King", con Sylvester Stallone.

Estrenos principales: