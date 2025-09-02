Nueva serie documental sobre el caso Debanhi Escobar: Fecha de estreno y en qué plataforma verla

El caso de Debanhi Escobar marcó un antes y un después en la conversación pública sobre la violencia contra las mujeres en México, el cual ha conmocionado al país y sigue con muchas preguntas sin responder.

Ahora, la plataforma de streaming HBO Max estrena la serie documental Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?, una producción que reconstruye los hechos que conmocionaron al país en abril de 2022 y que sigue generando preguntas sin respuesta.

Esta producción, realizada por BTF Media y Warner Bros. Discovery, reúne testimonios inéditos de los padres de la joven, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, además de entrevistas con periodistas, abogados y expertos que analizan un caso rodeado de dudas, contradicciones y enorme presión mediática.

¿QUÉ NUEVA INFORMACIÓN PRESENTA EL DOCUMENTAL DE DEBANHI?

A lo largo de cuatro episodios, el documental aborda los momentos más relevantes de la historia: la última vez que Debanhi fue vista con vida en una carretera de Nuevo León, la búsqueda desesperada de su familia y el hallazgo de su cuerpo trece días después en una cisterna de un motel.

La serie incluye:

Material de archivo inédito que retrata los días de incertidumbre.

que retrata los días de incertidumbre. Entrevistas exclusivas con la familia Escobar Bazaldúa y su lucha por la verdad.

Análisis de especialistas y periodistas que explican por qué este caso se convirtió en un parteaguas nacional.

Una reflexión sobre el papel de los medios, redes sociales e impacto social que mantuvo el tema en la agenda pública.

FECHA Y PLATAFORMA PARA VER EL DOCUMENTAL DEBANHI: ¿QUIÉN MATÓ A NUESTRA HIJA?

El estreno será el próximo jueves 18 de septiembre en HBO Max, bajo el sello Max Original. La serie estará disponible en países de América Latina con sus cuatro capítulos completos.

¿QUÉ PASÓ CON DEBANHI?

Debanhi Susana Escobar, estudiante de Derecho de 18 años, desapareció el 9 de abril de 2022 tras asistir a una fiesta en Escobedo, Nuevo León. La última vez que se le vio fue en la carretera Monterrey–Laredo, después de bajar de un taxi por aplicación.

Trece días después, su cuerpo fue hallado en una cisterna de un motel, desatando una ola de indignación nacional por las inconsistencias en la investigación y la violencia feminicida que afecta al país.