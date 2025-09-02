  • 24° C
Viral

Disney+ estrena clásicos y novedades del 1 al 7 de septiembre, conoce los detalles

Las entregas van desde títulos nostálgicos hasta nuevas propuestas en animación, ciencia ficción y cine internacional

Sep. 02, 2025
Disney + estena clasicos y novedades
Disney + estena clasicos y novedades

La primera semana de septiembre llega con sorpresas para los suscriptores de Disney+, quienes podrán disfrutar de producciones que van desde títulos nostálgicos hasta nuevas propuestas en animación, ciencia ficción y cine internacional.

EL REGRESO DE LILO Y STITCH

El 3 de septiembre marca uno de los estrenos más esperados: la llegada de "Lilo y Stitch", la entrañable historia que muestra la amistad entre una niña hawaiana y un tierno extraterrestre fugitivo. Este clásico regresa para emocionar a quienes crecieron con él y para conquistar a las nuevas generaciones.

SERIES ANIMADAS PARA TODOS LOS GUSTOS

Disney++ también mantiene su apuesta por las series animadas. Durante septiembre, se esperan estrenos que generan gran expectativa:

  • El 16 de septiembre llega la temporada 13 de "Futurama", con nuevos capítulos cargados de humor y ciencia ficción.
  • El 19 de septiembre los fanáticos de Star Wars podrán disfrutar de "Reconstruye la galaxia", una propuesta que expande el universo creado por George Lucas.
  • El 24 de septiembre se estrenará "Marvel Zombies", una serie derivada de "What If...?...?" que mostrará una faceta oscura y diferente de los superhéroes más famosos.

PELÍCULAS QUE SE SUMAN AL CATÁLOGO

El cine también tiene su espacio en septiembre dentro de Disney++. El 12 se estrena "Los asesinatos de Breslavia", un thriller policiaco que promete mantener la tensión hasta el final. Además, el 19 de septiembre llega "Match: La reina de las apps de citas", una comedia romántica que explora el mundo digital del amor.

UNA PLATAFORMA QUE SIGUE CRECIENDO

Disney++ continúa consolidándose como una de las plataformas más completas al integrar contenidos de Disney+, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star, además de contar con deportes en vivo a través de ESPN.

Con estrenos semanales que combinan clásicos entrañables y nuevas producciones, Disney+ se mantiene como una opción ideal para toda la familia, ofreciendo historias que apelan tanto a la nostalgia como a la innovación.

Brayam Chávez
