¿Cuál es la mejor marca de pañales para personas adultas? Esto dice Profeco

En el mundo hay personas que sufren de una afección común, pero que no por ella deja de avergonzar o apenar a quien la padece: la incontinencia urinaria, la cual se define como la pérdida involuntaria de orina.

En otras palabras, es la incapacidad de controlar la vejiga, situación que puede variar, ya que presenta desde pequeñas fugas al toser o estornudar, hasta una necesidad urgente de orinar que no se puede controlar a tiempo.

Entre las causas más comunes están debilidad del suelo pélvico (por parto, edad, cirugía), problemas neurológicos, infecciones urinarias, consumo de ciertos medicamentos y enfermedades como la diabetes o el Parkinson.

Es un problema frecuente, que se presenta principalmente en mujeres y personas mayores, pero puede tratarse con cambios en el estilo de vida, ejercicios, medicamentos o cirugía, según el caso.

LOS MEJORES PAÑALES PARA ADULTO

Así las cosas, como se vio, es un problema que puede hacer que la persona que lo sufre sienta pena o se avergüence, pues para paliar un poco la situación debe recurrir al uso de ropa interior para o pañales para adulto.

Para determinar cuál es el mejor en cada producto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó en la Revista del Consumidor, un estudio de calidad realizado a diversas marcas de pañales para adultos.

A través de su laboratorio, Profeco examinó 32 modelos de pañales de 9 marcas: 12 de tipo ropa interior (calzón), 10 predoblados y 10 anatómicos (con ajuste mediante cintas adhesivas), a los que se sometió a pruebas como:

Información comercial, contenido neto, capacidad de absorción total, absorción simulando el uso, acabados, regreso de humedad, características dimensionales y peso, velocidad de absorción, porcentaje de distribución, resistencia del elástico y adhesividad de las cintas, determinación del pH, y rotura del elástico en la cintura.

El resultado quedó así:

Tipo ropa interior (calzón): Tena Pants Mujer: $205 por 14 pieza y Pants Ultra Protect Unisex: $545 por 42 piezas

Tena Pants Mujer: $205 por 14 pieza y Pants Ultra Protect Unisex: $545 por 42 piezas Tipo anatómico: Depend: $187 por 10 piezas

Depend: $187 por 10 piezas Tipo predoblado: Depend: $209 por 18 piezas y Diapro: $98 por 10 piezas

Ahora sí, con conocimiento de causa usted está informado, y no se apene si sufre de incontinencia, al final de cuentas cualquiera puede pasar por esa situación.