RUMOR|Paramount cambiará el nombre de la cuarta película de Sonic y es algo que los fans amarán

El universo cinematográfico de Sonic podría estar a punto de dar un giro inesperado. De acuerdo con información del reconocido filtrador DanielRPK, Paramount Pictures estaría planeando modificar el título oficial de la cuarta película del famoso erizo azul, que hasta ahora se conoce como Sonic the Hedgehog 4.

UN HOMENAJE AL CLÁSICO DE SEGA

Según los reportes, el nuevo nombre que la productora estaría considerando es Sonic CD, como tributo al legendario videojuego lanzado en 1993 para el SEGA CD. Este cambio no solo busca despertar la nostalgia de los fanáticos más veteranos, sino también diferenciar la cinta del resto de la saga cinematográfica.

La intención de Paramount sería que esta nueva entrega no sea vista como una secuela directa, sino como una historia con identidad y tono propio. De concretarse, la decisión marcaría un enfoque similar al que Nintendo adoptó para su franquicia cinematográfica: la segunda película de Super Mario Bros. llevará por título The Super Mario Galaxy Movie, inspirándose directamente en el videojuego homónimo.

UN NUEVO RUMBO PARA EL UNIVERSO DE SONIC

Aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de SEGA ni de Paramount, todo indica que las discusiones internas están avanzando. La compañía estaría evaluando cómo posicionar esta cuarta cinta dentro del universo fílmico que comenzó en 2020 y que ha logrado consolidar una base de fans sólida con cada entrega.

El posible cambio de nombre podría representar una nueva etapa para el erizo azul en la gran pantalla, una en la que las películas adapten de manera más directa los títulos más emblemáticos de la saga de videojuegos.

Por ahora, los seguidores de Sonic deberán esperar a que Paramount haga un anuncio oficial. Mientras tanto, la comunidad ya debate: ¿te gustaría que la próxima película se llame Sonic CD o prefieres que mantenga el nombre de Sonic 4?