Rosca de Reyes: IMSS recomienda consumir máximo un pedazo por alto contenido calórico

Con motivo del Día de Reyes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió una serie de recomendaciones para disfrutar la tradicional Rosca de Reyes sin afectar la salud , alertando sobre su alto contenido calórico y de carbohidratos.

De acuerdo con la información publicada por el IMSS, una rebanada de 200 gramos de rosca aporta alrededor de 774 calorías, lo que representa aproximadamente el 50 por ciento de las calorías que una persona debería consumir en todo un día. Por ello, la institución sugiere moderar las porciones para evitar excesos.

¿CUÁNTA ROSCA RECOMIENDA CONSUMIR EL IMSS?

El organismo de salud recomienda limitar el consumo a una rebanada de aproximadamente 5 centímetros, equivalente a 100 gramos, con el objetivo de reducir el impacto calórico sin dejar de disfrutar esta tradición mexicana.

Asimismo, el IMSS advierte que la rosca es un alimento con exceso de carbohidratos, por lo que se aconseja elegir porciones pequeñas y, de ser posible, optar por versiones sin costra de azúcar, ya que esta incrementa el aporte energético.

¿CON QUÉ BEBIDA ACOMPAÑAR LA ROSCA DE REYES?

Para disminuir el consumo de azúcares añadidos, el IMSS recomienda acompañar la rosca con bebidas sin azúcar, como:

Leche descremada

Té

Café natural

Estas opciones ayudan a evitar un aumento innecesario de calorías y favorecen una alimentación más equilibrada durante las celebraciones.

DISFRUTAR SIN EXCESOS

El IMSS reiteró que la clave está en la moderación, recordando que disfrutar de las tradiciones no está peleado con el cuidado de la salud. Controlar las porciones y elegir acompañamientos adecuados permite celebrar el Día de Reyes sin comprometer el bienestar físico.