¿Quién es Cíclope? El mutante que revivió el hype en el tráiler de Avengers: Doomsday

Scott Summers, mejor conocido como Cíclope, es uno de los mutantes más icónicos del universo Marvel. Sus ojos emiten constantemente poderosos rayos de fuerza concusiva, por lo que siempre debe portar gafas especiales para controlar su habilidad. Fue uno de los primeros estudiantes del Profesor X y se convirtió en líder de los X-Men, guiando a su equipo con estrategia y determinación.

LOS PRIMEROS AÑOS DE CÍCLOPE

La primera aparición de Scott en pantalla se remonta a X-Men: Primera Generación, cuando Charles Xavier utiliza a Cerebro para localizar nuevos mutantes. Entre los hallazgos aparece un niño con gafas de sol y un guante de béisbol, presunto joven Scott Summers, aunque algunos fanáticos sugieren que podría tratarse de otro mutante con poderes similares.

En X-Men Orígenes: Wolverine, Scott es presentado como un estudiante disciplinado que usa gafas protectoras en clase. Durante un ataque de Víctor Creed, sus rayos ópticos se desatan accidentalmente, causando daños en la escuela. Es rescatado por Wolverine y guiado por la voz telepática del Profesor X, iniciando así su camino como mutante y líder de los X-Men.

LIDERAZGO Y AVENTURAS CON LOS X-MEN

En la saga original de X-Men, Scott se consolida como líder del equipo y maestro en la escuela de Xavier. Desarrolla una relación romántica con Jean Grey y participa en misiones clave, como rescatar a Logan y Pícara de los ataques de Dientes de Sable y detener los planes de Magneto en la Estatua de la Libertad.

En X-Men 2, Scott acompaña a Xavier a enfrentar a Erik Lehnsherr y se enfrenta a Yuriko Oyama y los guardias de Stryker. A pesar de ser controlado mentalmente, Scott logra liberar a sus compañeros con la ayuda de Jean Grey y escapar de las instalaciones, demostrando la fuerza y la responsabilidad de su liderazgo.

En X-Men 3: La Decisión Final, Scott lidia con la pérdida de Jean Grey tras los eventos del Fénix Oscura. Su poder óptico descontrolado es finalmente neutralizado gracias a Jean, aunque ambos enfrentan lo que parecía una muerte trágica antes de que la historia se reescriba en X-Men: Días del Futuro Pasado, restaurando su lugar entre los mutantes activos.

CÍCLOPE Y EL HYPE EN AVENGERS: DOOMSDAY

El reciente tráiler de Avengers: Doomsday confirma que Cíclope regresa al MCU junto a los X-Men. James Marsden interpreta nuevamente al personaje, mostrando una poderosa escena donde retira su visor para disparar un rayo óptico, marcando uno de los momentos más comentados del avance. La frase final del tráiler, "Los X-Men regresarán...", confirmó la integración oficial de los mutantes al universo cinematográfico de Marvel.

NUEVOS Y VIEJOS ROSTROS EN EL TRÁILER

Además de Cíclope, el tráiler incluye a Charles Xavier (Patrick Stewart) y Magneto (Ian McKellen), mientras que Nightcrawler (Alan Cumming), Mystique (Rebecca Romijn), Bestia (Kelsey Grammer) y Gambito (Channing Tatum) también hacen su aparición. Aún se especula sobre posibles cameos de Wolverine (Hugh Jackman), Tormenta (Halle Berry) y Jean Grey (Famke Janssen).

El avance también muestra a otros héroes del MCU, como Capitán América (Chris Evans) y Thor (Chris Hemsworth), generando un cruce de generaciones que emociona a los fanáticos y promete una historia épica.

ESTRENO Y EXPECTATIVAS

Avengers: Doomsday se estrenará mundialmente el 18 de diciembre de 2026. Con la vuelta de los X-Men y la integración de figuras históricas del MCU, los fanáticos esperan un encuentro que combinará nostalgia, acción y la unión de múltiples universos de Marvel.