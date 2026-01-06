Conductor pierde el control y se impacta contra el restaurante de Carín León

Un conductor de un vehículo compacto perdió el control y terminó impactándose contra la parte baja del restaurante Chicali, establecimiento propiedad del cantante Carin León, situado en una plaza comercial a un costado del Bulevar Luis Donaldo Colosio.

Los hechos, que captaron la atención de usuarios en redes sociales, ocurrieron este martes por la mañana, cuando un automóvil, aparentemente a alta velocidad y sin frenar a tiempo, se salió de la vialidad y colisionó con la estructura del restaurante.

DETALLES DEL ACCIDENTE

El vehículo, de modelo pequeño, impactó directamente la parte baja del local, dañando parcialmente la fachada y algunos elementos estructurales.

No se reportaron víctimas mortales ni heridos de gravedad entre los clientes o el personal, ya que al momento del choque el lugar no estaba lleno.

El conductor salió ileso o sólo con lesiones leves y fue atendido en el lugar por paramédicos que arribaron tras el reporte.

RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES Y TRÁNSITO

Elementos de la Policía Municipal y Protección Civil acudieron para acordonar la zona, realizar el peritaje inicial y coordinar el retiro del vehículo con una grúa, mientras que agentes de tránsito levantaron el informe correspondiente para determinar la causa precisa del choque y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si el conductor estaba bajo alguna circunstancia como exceso de velocidad, distracción, falla mecánica o el posible consumo de alcohol, aunque estos factores suelen estar presentes en incidentes similares en el bulevar Colosio debido al alto flujo vehicular de la zona.

Hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial por parte del cantante ni de la empresa del restaurante sobre el accidente, pero fuentes cercanas reportan que se evalúan los daños materiales y que el negocio no se verá obligado a cerrar sus puertas tras el incidente.