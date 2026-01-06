El nuevo tráiler de Avengers: Doomsday confirma la llegada de los mutantes al MCU

Marvel Studios sorprendió a los fanáticos con el lanzamiento del más reciente tráiler de Avengers: Doomsday, donde se confirma oficialmente la integración de los X-Men al universo cinematográfico de Marvel. Esta incorporación une a personajes históricos de la era Fox con los héroes ya conocidos del MCU, generando grandes expectativas entre los seguidores.

LOS X-MEN REGRESAN AL MCU

El tráiler se centra en los miembros clave del equipo mutante, mostrando escenas que resaltan la importancia de su regreso. Entre los personajes que aparecen destacan Charles Xavier, interpretado nuevamente por Patrick Stewart, Magneto a cargo de Ian McKellen y un breve vistazo a Cíclope con James Marsden.

Una de las secuencias más comentadas muestra la Mansión X vacía, donde Charles y Erik (Magneto) juegan una partida de ajedrez, evocando memorables momentos de las películas originales de la saga mutante. Posteriormente, Cíclope aparece retirando su visor para lanzar un rayo óptico durante una intensa batalla, concluyendo el avance con la frase: “Los X-Men regresarán…”.

NUEVOS Y VIEJOS ROSTROS

Además de los tres personajes principales, el tráiler revela la presencia de Nightcrawler (Alan Cumming), Mystique (Rebecca Romijn), Bestia (Kelsey Grammer) y Gambito (Channing Tatum). Aunque todavía no se confirma, los fanáticos especulan sobre posibles apariciones de Wolverine (Hugh Jackman), Tormenta (Halle Berry) y Jean Grey (Famke Janssen).

La estrategia de Marvel no se limita a los mutantes: se ha mostrado a Steve Rogers (Chris Evans) como Capitán América y a Thor (Chris Hemsworth) junto a su hija, en escenas que añaden emoción y nostalgia para los seguidores.

DOCTOR DOOM Y LA AMENAZA CÓSMICA

El regreso de Robert Downey Jr. como Doctor Doom fue confirmado, agregando un villano de gran relevancia que obligará a los héroes a unirse para evitar que obtenga el poder cósmico de Franklin Richards. Su participación ha generado múltiples teorías, especialmente después de su breve aparición en Los 4 Fantásticos: primeros pasos.

La película contará con la dirección de Joe y Anthony Russo, quienes reunirán a los Vengadores originales, la nueva generación, los Cuatro Fantásticos y los X-Men, garantizando un encuentro épico entre distintas líneas de personajes y universos.

ESTRENO Y EXPECTATIVAS

Avengers: Doomsday tiene su estreno mundial programado para el 18 de diciembre de 2026. Con la llegada de los X-Men y la reunión de figuras históricas del MCU, los seguidores esperan conocer más sobre el desarrollo de la historia y la manera en que se enfrentará a uno de los villanos más poderosos del universo Marvel.

El avance deja claro que la fusión de personajes de distintas franquicias marcará un antes y un después en el MCU, ofreciendo tanto nostalgia como nuevas historias para todas las generaciones de fans.