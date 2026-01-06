Regresa el icónico jersey de México de Francia 98 rumbo al Mundial 2026

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, ya comenzó y el Estadio Azteca se alista para hacer historia al albergar, por tercera ocasión, el partido inaugural de un Mundial de la FIFA.

Conforme se acerca la fecha, el ambiente mundialista se intensifica y con él resurgen símbolos que marcaron época en el futbol mexicano, despertando la nostalgia de millones de aficionados.

REGRESA EL ICÓNICO JERSEY DE MÉXICO DE FRANCIA 98

Una de las noticias que más ha emocionado a la afición es el anuncio del regreso de una de las camisetas más emblemáticas de la Selección Mexicana: el jersey utilizado en la Copa del Mundo de Francia 1998.

Esta indumentaria, recordada por portar al frente la icónica Piedra del Sol, es considerada por muchos como una de las más bellas en la historia del Tricolor.

La marca ABA Sport, responsable del diseño original, confirmó a través de sus redes sociales que relanzará esta camiseta con miras al Mundial de 2026. La preventa comenzará el próximo 16 de enero y se mantendrá activa hasta el 31 del mismo mes, exclusivamente a través de su sitio web oficial.

¿CUÁNTO COSTARÁ LA JERSEY DE MÉXICO DE FRANCIA 98?

El relanzamiento contempla tanto la versión de local como la de visitante, además de dos ediciones especiales. Cada jersey tendrá un costo de 1,799 pesos mexicanos, precio que se mantendrá sin importar el color o el diseño elegido.

La noticia generó de inmediato una ola de reacciones positivas entre los aficionados, quienes celebraron la oportunidad de volver a adquirir una prenda que marcó a toda una generación.

Han pasado 28 años desde que la Selección Mexicana saltó a la cancha con el mítico jersey del calendario azteca. Aunque algunos coleccionistas aún conservan la prenda original, muchos otros ya no la tienen, por lo que este relanzamiento representa una oportunidad única para completar o renovar su colección.

Cabe recordar que el uniforme que México utilizará en el Mundial de 2026 está inspirado precisamente en el de Francia 98, a manera de tributo. Por ello, ABA Sport decidió volver a ponerlo a la venta, reforzando el vínculo entre la historia del Tricolor y su próxima participación mundialista.

Además del tradicional jersey verde que se hizo famoso a nivel internacional, también estarán disponibles otras variantes: el blanco con gris y detalles en rojo, así como el negro con gris oscuro. Incluso habrá una versión atípica en verde intenso con la figura en rojo y detalles en blanco.

Las camisetas serán unisex y estarán disponibles en tallas que van desde la chica hasta la XXL. Los interesados ya pueden registrarse en la página web de ABA Sport para asegurar su lugar en la preventa. Asimismo, la marca informó que también se pondrán a la venta sudaderas en los diseños verde, blanco y negro.