Deportes

FIFA rompe récord con más de 150 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026

Quienes no resulten elegidos en esta fase tendrán nuevas oportunidades en futuras etapas de venta

Dic. 30, 2025
El número de solicitudes es tres veces mayor a la asistencia a todos los partidos de todos los mundiales desde 1930.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya ha hecho historia antes de iniciar. El máximo organismo del futbol anunció que ha recibido más de 150 millones de solicitudes de entradas, estableciendo un nuevo récord como la mayor demanda en la historia del torneo.

De acuerdo con la FIFA, la actual fase de venta, que comenzó el jueves 11 de diciembre, registra una demanda 30 veces superior al número de boletos disponibles.

Además, esta cifra es 3.4 veces mayor al total de asistentes acumulados en los 964 partidos disputados en las 22 ediciones del Mundial desde 1930. Las solicitudes provienen de aficionados de más de 200 países, lo que confirma el alcance global del evento.

EL MUNDIAL MÁS INCLUSIVO DE LA HISTORIA

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó que este interés sin precedentes confirma que el Mundial 2026 será "el mayor y más inclusivo espectáculo del planeta". También subrayó que Norteamérica será escenario de una celebración histórica que reunirá a personas de todo el mundo en torno al futbol.

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades sede de Canadá, México y Estados Unidos. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y 104 partidos, lo que ampliará las oportunidades para los aficionados y las federaciones participantes.

imagen-cuerpo

¿CÓMO SE SELECCIONARÁ A QUIENES PUEDEN TENER UN BOLETO?

El proceso de sorteo aleatorio de entradas permanecerá abierto hasta el 13 de enero a las 11:00 ET, y la FIFA aclaró que el momento de registro no influye en las probabilidades de selección. Quienes no resulten elegidos en esta fase tendrán nuevas oportunidades en futuras etapas de venta.

Entre las novedades, la FIFA confirmó una categoría especial de entradas para aficionados de selecciones clasificadas, con precios desde 60 dólares, válida incluso para la final. También se mantienen opciones de hospitality, paquetes de viaje y programas especiales gestionados por las federaciones miembro.

César Leyva
