Este sería el campeón de la LMP según la IA: el 1 de enero comienzan los Playoffs

Con el cierre oficial de la temporada regular de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), quedaron definidos los ocho equipos clasificados a los Playoffs, que arrancan el 1 de enero, mientras que Venados de Mazatlán y el Tucson Baseball Team quedaron eliminados.

Este último vivió un debut atipica al disputar toda la campaña en estadios ajenos por problemas con la autorización de visas.

En contraste el otro equipo debutante y que ahora aparece como protagonista es Jaguares de Nayarit, que cierra la fase regular en los primeros lugares del standing general, consolidándose como una de las revelaciones del torneo.

LOS OCHO EQUIPOS CLASIFICADOS A PLAYOFFS DE LA LMP

Los clubes que disputarán la postemporada son:

Charros de Jalisco

Tomateros de Culiacán

Jaguares de Nayarit

Naranjeros de Hermosillo

Yaquis de Obregón

Cañeros de Los Mochis

Águilas de Mexicali

Algodoneros de Guasave

El nivel mostrado por estos equipos anticipa unas series muy cerradas, donde el pitcheo y la experiencia en enero marcarán la diferencia.

?? Hasta el día de HOY...



Así serían los escenarios en postemporada



Presentado por @arcogasolina #LigaARCO? pic.twitter.com/1LRBKAv92v — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 30, 2025

PREDICCIÓN IA: ¿QUIÉNES LLEGAN A LA FINAL?

Tras analizar rendimiento colectivo, profundidad de roster, récord ante rivales directos y manejo estratégico, la IA proyecta una Serie Final entre Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán.

Charros de Jalisco llegan como uno de los equipos más equilibrados de la liga, con una rotación confiable, bullpen sólido y ofensiva oportuna. Además, el hecho de que la Serie del Caribe 2026 se jugará en Jalisco agrega presión positiva y motivación extra.

Tomateros de Culiacán, uno de los clubes más ganadores en en la historia de la LMP, vuelve a demostrar que en playoffs es un rival peligroso. Su experiencia, profundidad ofensiva y tradición los colocan como contendientes naturales al título.

Jaguares de Nayarit, pese a terminar en los primeros lugares del standing, es proyectado por la IA como semifinalista, pagando cierta falta de experiencia en instancias definitivas, aunque no se descarta que pueda dar la sorpresa.

CAMPEÓN DE LA LMP SEGÚN LA IA

La predicción final apunta a:

Campeón: Charros de Jalisco

Subcampeón: Tomateros de Culiacán

Charros impondría su consistencia en una serie larga, aprovechando su fortaleza colectiva y el impulso de jugar en casa rumbo a la Serie del Caribe.