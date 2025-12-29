Estos son los equipos clasificados al momento a Playoffs de la LMP

A punto de finalizar el rol regular de la Liga Mexicana del Pacífico, ya hay cuatro equipos clasificados a los playoffs de la temporada 2025-2026, luego de conseguir los puntos suficientes para asegurar su lugar en la fiesta grande del beisbol invernal.

LOS EQUIPOS DE SONORA ESTÁN CLASIFICADOS



Después de una gran primera vuelta, donde Yaquis consiguió terminar en el primer lugar del standing de puntos y continuar con su buen momento en la segunda vuelta, la Tribu de Ciudad Obregón se convirtió en el primer equipo clasificado a los playoffs, en una temporada de ensueño que ha devuelto la ilusión a la afición obregonense.

Hermosillo, acostumbrado a este tipo de instancias, consumó su pase a la fiesta del beisbol invernal. Con ellos también se celebra la llegada del jugador de los Astros de Houston, Isaac Paredes, quien representa una gran incorporación para reforzar a los Naranjeros de cara a los playoffs.

PRIMEROS PLAYOFFS DE NAYARIT EN SU HISTORIA



El caballo negro de la Liga Mexicana del Pacífico está entre los cuatro mejores de la LMP, ya que Jaguares, en su primera temporada como equipo del circuito del Pacífico, logró la hazaña de clasificarse a los playoffs tras un gran torneo. Su plaza ha recibido de buena manera al beisbol y el apoyo de la afición ha sido un factor clave para los buenos resultados, además de pelear los primeros lugares del standing de puntos, colocándose actualmente en la cima.

MOCHIS EN BUSCA DEL CAMPEONATO



El equipo sinaloense es uno de los cuatro confirmados para los playoffs, donde su presencia en instancias finales ha sido constante en los últimos años, colocando a los Cañeros siempre como contendientes al título y al pase a la Serie del Caribe.

Aún faltan cuatro lugares por confirmar, pero sin duda veremos unos de los playoffs más intensos de los últimos años en esta temporada.