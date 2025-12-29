Gilberto Mora es el jugador más valioso de la Liga MX: ¿cuánto vale?

Gilberto Mora se ha convertido oficialmente en el jugador con mayor valor de mercado de la Liga MX. El joven futbolista mexicano, nacido en 2008, también se posiciona como el octavo jugador más valioso del mundo de su generación.

El 2025 ha sido un año casi perfecto para Gilberto Mora. Con apenas 17 años recién cumplidos, no solo se consolidó como una de las mayores promesas del futbol mexicano, sino que también alcanzó una cifra histórica para un jugador de su edad en el balompié nacional.

Gracias a su talento, proyección y juventud, Mora se ha convertido en uno de los futbolistas más codiciados a nivel internacional. De acuerdo con su representante, su crecimiento ha despertado el interés de clubes en distintas partes del mundo.

¿CUÁNTO VALE GILBERTO MORA?

Según el portal especializado Transfermarkt, Gilberto Mora alcanzó un valor de 10 millones de euros, cifra que no solo lo coloca entre los mexicanos mejor valuados del momento, sino que lo convierte en el jugador más caro de toda la Liga MX.

Con esta actualización, el joven mexicano comparte el primer lugar como el futbolista más valioso del futbol mexicano junto al atacante francés Allan Saint-Maximin, refuerzo de las Águilas del América en el mercado de verano.

Además, Mora se posiciona como el octavo jugador nacido en 2008 más valioso del mundo, confirmando su estatus como uno de los grandes talentos a futuro del futbol internacional.

ULTIMA HORA



Gilberto Mora (17) se convierte en el jugador MÁS CARO de la Liga MX junto con Maximin



El MEXICANO se coloca por arriba de cualquier fichaje bomba



: Transfermarkt pic.twitter.com/ne4kKVyCaB — 365Scores México (@365scoresMX) December 29, 2025

LOS JUGADORES MÁS VALIOSOS DE LA LIGA MX

Gilberto Mora lidera el ranking de jugadores más valiosos de la Liga MX, empatado con Allan Saint-Maximin, ambos con un valor de 10 millones de euros.

En el tercer lugar aparece Marcel Ruiz, mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca, con un precio de 9 millones de euros. En ese mismo rango también se encuentran Erik Lira, Ángel Correa y Alexis Vega.

Más abajo en la lista destacan futbolistas como Germán Berterame, Álvaro Fidalgo, Alex Zendejas y Armando González, quienes tienen un valor estimado entre 8.5 y 7 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt.