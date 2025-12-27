Yaquis barre, deja en el terreno y elimina a Venados

Sensacional victoria la que consiguieron los Yaquis de Obregón en el tercero de la serie, al imponerse por pizarra de 2-1 y completar así la barrida ante los Venados de Mazatlán en el Estadio Yaquis, ante una muy buena entrada de aficionados.

Sebastián Elizalde llegó al fondo del décimo episodio al plato y, con imparable al fondo del parque, impulsó a Allen Córdoba a la registradora para darle a Obregón la carrera de la ventaja y la victoria para los de casa.

El mismo Sebastián Elizalde ya había empatado el partido en la séptima entrada, convirtiéndose en el principal artífice ofensivo de los Yaquis de Obregón.

Mazatlán se fue arriba en la pizarra en la parte alta de la tercera entrada con tablazo de cuatro esquinas de Keon Lamas, quien mandó la pelota por todo el jardín izquierdo para tomar momentánea ventaja.

En la parte baja de la séptima, Sebastián Elizalde volvió a aparecer con el bat al conectar imparable, enviando a Alonzo Gaitán a la registradora para empatar el juego, desatando la algarabía de los aficionados.

Ya en la parte baja de la décima entrada, el jardinero derecho de los Yaquis, Sebastián Elizalde, se paró nuevamente en la caja de bateo con corredor a bordo y, con imparable al fondo del parque, terminó el juego al impulsar a Córdoba para dejar en el terreno a los Venados de Mazatlán por marcador de 2-1.

LANZADORES DEL PARTIDO

Por Obregón abrió y salió sin decisión Felipe González, quien tuvo labor de seis entradas completas, permitió cuatro imparables, una carrera, otorgó dos bases por bolas y ponchó a cinco contrarios. Fue auxiliado por cuatro lanzadores más, entre ellos Manuel Chávez, quien se adjudicó la victoria.

Por Mazatlán abrió Aaron Shortridge con labor de cinco entradas completas, permitió un imparable y una carrera, regaló dos bases por bolas y ponchó a tres rivales. Le siguieron cuatro lanzadores más, entre ellos Vidal Nuño, quien cargó con la derrota.

Con esta derrota y la victoria de Algodoneros de Guasave sobre Charros de Jalisco, los Venados de Mazatlán quedaron fuera de la contienda de la temporada 2025-2026.

SERIE ANTE NARANJEROS DE HERMOSILLO

Los Yaquis de Obregón tomarán la carretera muy temprano para llegar al Estadio Fernando Valenzuela, donde disputarán la última serie del rol regular. La serie se jugará domingo, lunes y martes, y el primer encuentro será este domingo en punto de las 5:00 de la tarde.