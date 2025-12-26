Alejandro Kirk y Jonathan Aranda siguen entrenando en el Estadio Yaquis durante su descanso de MLB

Los ligamayoristas mexicanos Alejandro Kirk y Jonathan Aranda volvieron a hacerse presentes este día en el Estadio Yaquis para cumplir con una jornada de entrenamiento, aprovechando su periodo de descanso tras su participación en la temporada 2025 de las Grandes Ligas.

Fue el pitcher cajemense Yavé Estrada quien compartió en redes sociales una imagen junto a los jugadores de los Blue Jays de Toronto y Rays de Tampa Bay, quienes desde hace varios días se encuentran de vacaciones en Ciudad Obregón, sin dejar de lado su preparación física en el inmueble de los Yaquis.

UN REENCUENTRO DE AMIGOS

Alejandro Kirk llega a este receso luego de disputar la Serie Mundial, en la que los Blue Jays estuvieron cerca del campeonato, cayendo en un dramático séptimo juego ante los Dodgers de Los Ángeles.

Aunque actualmente pertenece a los Naranjeros de Hermosillo, el receptor tijuanense no ha visto actividad en la Liga Mexicana del Pacífico.

Este 25 de diciembre, Kirk asistió al Estadio Yaquis como aficionado para presenciar el duelo entre Yaquis de Obregón y Venados de Mazatlán, donde convivió con su familia.

Su presencia no pasó desapercibida y varios aficionados aprovecharon para pedirle fotografías y autógrafos, a lo que el jugador accedió con amabilidad. Incluso, un seguidor que portaba el jersey de los Blue Jays pudo tomarse una foto con el único mexicano que milita actualmente en ese equipo.

Por su parte, Jonathan Aranda, quien pertenece a los Yaquis de Obregón, tampoco cuenta con permiso para jugar durante el invierno en México, por lo que su participación con el club se limita a los entrenamientos, haciendo poco probable verlo en acción durante la presente temporada.

LOS AFICIONADOS DESEAN VERLOS EN LMP

Ambos peloteros, originarios de Tijuana, tienen la misma edad y se conocen desde su etapa en ligas infantiles.

Al coincidir en Ciudad Obregón junto a sus familias, aprovecharon la oportunidad para reencontrarse y entrenar juntos. Su presencia en el estadio reavivó entre la afición el deseo de verlos algún día defendiendo los colores de sus equipos dentro del terreno de juego en la Liga Mexicana del Pacífico.